Muchas son las voces a favor y en contra de las vacunas anticovid-19, los ciudadanos que son finalmente los consumidores de este producto, están tan confundidos con todo este tema, y no es para menos, tenemos casi un año leyendo, escuchando y viendo tanto sobre el coronavirus, que algunos se creen expertos en la materia. Como consumidores de la vacuna, debemos tener en cuenta, que esto es un mercado y que por lo tanto , entre las farmacéuticas hay conflictos de intereses , ya que entre ellas (las farmacéuticas) comerá más hojaldre quien tenga más saliva , traducido en dominicano : quien venda más ganará más.

Por consiguiente, ¿Quiénes han confirmado que una vacuna es buena o mala? , o ¿Quiénes han certificado que una vacuna es mejor que otra? ¿Acaso se nos olvida la competencia que existe entre las farmacéuticas para captar la mayor cantidad de clientes/consumidores? Pues esto no se nos puede olvidar como consumidores. Como dijo el gran filósofo alemán del siglo XIX, Friedrich Nietzsche: “Lo que no nos mata nos hace más fuerte”. Por lo tanto, si la vacuna sea cual sea su marca, no nos mata, nos hará más fuerte.

De modo que, ¡a vacunarse tó el mundo! Cada quien a vacunarse con la vacuna que su nivel económico y social le permita, y es aquí con lo que yo tengo mis diferencias; hasta en las vacunas contra la Covid-19 se verá reflejada la gran desigualdad social de la Republica Dominicana, donde existen ciudadanos de primera, segunda, tercera y enésima clase; pues mientras la gran mayoría está a expensas de lo que puede hacer un Estado débil por nosotros, otros pocos viajan a los Estados Unidos y Europa a vacunarse…

Aun así, con las debilidades que tiene nuestro sistema y con las diferencias astronómicas entre Naco y Guachupita…En estos días ponerse la vacuna anticovid es la mayor muestra de amor al prójimo. ¡Vacúnate! Por ti, por todos, por la Patria…

Por: Pedro René Almonte Mejía