“Utopía: La Gira del Pueblo” desborda de música a San Francisco de Macorís

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- El artista Romeo Santos continúa haciéndole realidad el sueño a miles de dominicanos que gracias a “Utopía: La Gira del Pueblo” han disfrutado de un espectáculo de lujo.

El pasado sábado convocó unas 60 mil personas que llenaron a toda capacidad el parqueo del estadio Julián Javier de la provincia Duarte, indica un comunicado de los organizadores del evento.

Pasadas las seis de la tarde ante los gritos de una multitud alborotada, el artista hizo su primer contacto con el público. Sin embargo, antes de llegar a escena, la algarabía y la adrenalina de la muchedumbre que se rindió ante los pies de Santos se dejaron sentir con fuerzas.

En el nordeste al unísono solo se hablaba del concierto de un Romeo Santos que también se ha sentido a gusto con el buen trato recibido durante su estancia en el país. De la gastronomía ni se diga, el cantante ha comido de todo durante estos últimos días.

De hecho, Santos confesó en plena velada que antes de su presentación en San Francisco de Macorís se sentía preocupado por una indigestión estomacal adquirida luego de consumir un marisco.

“Quiero compartir algo con ustedes. Yo estaba preocupado porque cuando yo estoy aquí en la República Dominicana yo no sigo dietas porque me encanta la comida. Entonces, me puse a comerme un lambí crudo y yo no sé qué me dio en el estómago que yo me levanté malísimo. Les juro que yo subí a este escenario con un dolor estomacal y ustedes me hicieron olvidar esa vaina. ¡Gracias San Francisco de Macorís!”, exclamó el artista próximo a finalizar su presentación.

Sin duda alguna, una vez más, la entrega de Santos sobre el escenario hizo que sus fanáticos disfrutaran el concierto de principio a fin.

Música para todos los gustos

A parte de la veintena de temas que Santos tenía contemplado recitar durante su show, repasó una cosecha extra de éxitos que trajeron de vuelta los tiempos de la agrupación Aventura y sus primeros álbumes en solitarios (Fórmula Volumen I y II). Sin embargo, temas como “Millonario”, “La demanda”, “Yo me quedó” o “Payasos”, incluidos en “Utopía” fueron armas letales en esta ocasión.

Luego de ofrecer un concierto multitudinario, donde además participó Alexandra Cabrera y Kiko Rodríguez como invitados especiales, uno de los momentos más emotivos de la noche lo protagonizó Joe Veras quien con “Amor enterrado”, a dúo con Santos, debutó emotivamente en “Utopía: La Gira del Pueblo”, interpretando, además, en solitario su famoso éxito “El hombre de tu vida”.

Durante el espectáculo, que guarda similitud con la tradicional fiesta de celebración aniversaria de Telemicro, “El Chico de las Poesías” demostró que su poder de convocatoria aumenta la dosis de simpatía en cada nueva entrega. Las provincias como San Juan de la Maguana, Barahona, Azua y San Cristóbal, por donde ya ha pasado la Gira, dan fe y testimonio de eso.

