¿Utilizas la misma tabla de picar para cortar todos tus alimentos?, nutrióloga explica cómo eso te puede afectar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La nutrióloga clínica y obesóloga Eva Nicole González señaló que, además del cólera, hay otras enfermedades que pueden ser causadas por la poca inocuidad de los alimentos, ya que estos pueden contener microorganismos vivos perjudiciales para la salud, como virus, bacterias y parásitos.

También sostuvo que muchos dominicanos tienen muy poca educación en cuanto al manejo adecuado de los alimentos y algunas de sus prácticas en la cocina pueden dar paso a la contaminación cruzada que es el proceso por el cual los alimentos entran en contacto con sustancias ajenas.

“El primer ejemplo en cuanto a la contaminación cruzada y lo que me llama fuertemente la atención es que tenemos personas que sin distinción tienen una tabla de picar y perfectamente en ella pican pollo, chuleta, carnes rojas, vegetales, y yo creo que ni siquiera hay que saber tanto de inocuidad de alimentos para saber el grave peligro que estos es”, expuso.

En el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, la doctora recomendó utilizar distintas tablas para manejar los distintos alimentos, sobre todo para las carnes, ya que cuando están crudas pueden tener bacterias y parásitos con los que puede contaminar otros alimentos que no someterá a altas temperaturas.

(Ver programa).

Señaló que las tablas de picar alimentos vienen con distintos colores para orientar a las personas en este sentido: Amarillo para carnes blancas; azul para pescados y mariscos; verde para frutas y verduras; rojo para carnes rojas; marrón para carnes cocinadas y fiambres; y blanco para pastas, pan, bollería y quesos.

De igual forma, exhortó a comprender el corrector lavado de los vegetales, y en ese sentido señaló que en el mercado hay detergentes que pueden utilizarse porque fueron diseñados con ese fin, y de no estar de acuerdo la persona, hay otros métodos que puede usar como el vinagre blanco.

También, mencionó que llevar a la cocina objetos que por lo general se mueven en otro ambiente, como el celular, es como transportar microorganismos a donde se manejan los alimentos.

“Tenemos una sociedad, sobre todo los jóvenes, que se lleva el celular incluso a la cocina, pero también se lo lleva al baño, se lo llevan a todas partes y hay un dato muy interesante, y es que su celular tiene más contaminación que la tapa del inodoro, y eso es graves”, expuso.

En ese orden, la nutrióloga recomendó aprender a no manipular el celular al momento de cocinar si no es necesario, y además, no olvidar el lavado de manos cuando haya la necesidad de tomarlos y regresar a la cocina.

Relacionado