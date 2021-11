Utilidad de la geografía militar en los tiempos actuales

Los conocimientos militares no sirven únicamente para las mismas acciones militares, sino que se basan en una lógica que podemos aplicar a otros ámbitos, tales como la planificación política y económica de un determinado estado. Citamos un momento atrás en la historia para tomar el ejemplo de una situación que sigue teniendo vigencia en el ámbito de las relaciones internacionales. Hace casi cien años el comandante de estado mayor español José Clar, escribió lo siguiente: Algunos, quizá, se escandalizaran y locos irán gritando ¡Somos Neutrales!, !Somos Invencibles!, nadie les hace caso.

Todo esto dependerá de la voluntad nacional el atacar o no otra nación, dado que no bastará con ser neutrales e invencibles, sino hay que poder serlo y en este caso tal posibilidad únicamente dependerá de la fuerza de que disponga cada estado en favor de su soberanía. Recordando las anécdotas de Sun Tzu en el libro del arte de la guerra “ Es de suma importancia para el estado , es en el campo de batalla donde se decide la vida o la muerte de las naciones y donde se traza el camino a la supervivencia o de la destrucción, siempre y cuando nunca se olvide que los principales fundamentos de los estados son las buenas leyes y las buenas tropas, por lo que es evidente que un estado sin buenas leyes y sin buenas tropas, no le será posible la contención de su soberanía.

En nuestra realidad actual los estados latinoamericanos deben de hacer un buen uso de la Geografía Militar, pero siempre y cuando los grandes estrategas en estas áreas puedan gozar de los conocimientos prudentes y necesarios para que estos estados tengan un emblema único en base a la protección de la soberanía y el bienestar de su población, es evidente que esta coyuntura actual de la crisis sanitaria que azota al mundo con grandes pérdidas de poder adquisitivo de sus poblaciones, ha forzado a que hayan aparecido grandes oleadas de migrantes que cruzan las fronteras diariamente atravesando lugares sumamente peligrosos y o puntos estratégicos con grandes presencia de soldados, donde dichos ciudadanos ponen en peligro su vida y su integridad física, por lo que los estados están llamados a diseñar políticas en base a la protección de sus territorios y como pilar principal el bienestar de su soberanía y su gente.

Las fronteras suelen ser puntos estratégicos geográficos, dado que si lo traemos a la realidad con un “teatro de guerra”, suelen ser considerados por su importancia militar y a la vez por su situación y o debilidad geográfica, si observamos en los países que han tenido grandes guerras con países vecinos o que comparten un territorio, estos conflictos han sido con la finalidad de lograr el dominio absoluto del contrario, podemos ver consideradamente que los objetivos principales suelen ser el punto enemigo, donde dicha ocupación pueda satisfacer las reclamaciones o les otorgue la posesión del país que desean los contrarios, valiéndose también de hacer un uso de los objetivos intermedios que son el poder conquistar el objetivo principal.

En conclusión, esta rama de la geografía deberá de tomar una gran importancia en la agenda de los jefes de estado, dado que en nuestro contexto actual los ejércitos deberán ser modernizados y tecnologizados para que puedan operar plenamente y con gran eficacia, siendo esto una necesidad que vaya en miras de lograr una mejora de los presupuestos destinados a la defensa y capacitación de los ejércitos soberanos, todo esto deberá de realizarse con medidas a corto y largo plazo; por que un estado sin modernidad tecnológica y preparación militar será convertido en un punto débil e inerte para los contrarios, que a medida les hará perder su soberanía y el bienestar de su gente.

Por: Junior Pérez

