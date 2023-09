Uteco inicia recepción de credenciales para sorteo de obras en cumplimiento a la Ley 340-06

EL NUEVO DIARIO, SÁNCHEZ RAMÍREZ.- La Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco) informó que la mañana de este lunes abrió las puertas para la recepción de credenciales para el sorteo de referencia “UTECO-CCC-SO-2023-0001” “construcción de espacios de oficinas y áreas de servicios”, con una inversión de 46,millones 414 mil 804.63 pesos.

El quipo Técnico del Comité de Compras y Contrataciones de la Uteco estará recibiendo las credenciales hasta las 4:00 pm, en el Salón Dr. Jacobo Sánchez José, ubicado en el segundo nivel de la Biblioteca Rogelio Delgado Bogaert del campus de la Avenida Universitaria No.100, del municipio de Cotuí.

Además del equipo técnico, este proceso contó con una comisión de veedores compuesta por instituciones y personas de la sociedad civil entre la que se destacan el Instituto de Contadores Públicos, la Asociación de Pineros de Cevicos, la Asociación de Pescadores de la Presa de Hatillo y la Asociación de Clubes y Ligas de Sánchez Ramírez.

Los oferentes deben recordar que el pliego de condiciones establece el cierre de la recepción de credenciales puntualmente a las 4:00 pm guiado por el reloj de apertura que se presenta a continuación.

Todo esto en procura de transparentar todos los procesos en cumplimiento a las disposiciones que estable la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006); Ley No. 449-06 que modifica la Ley No. 340-06 del veintiocho (28) de noviembre del año dos mil seis (2006); apartado en el Decreto 543-12 del día seis (06) de septiembre del año 2012.

Desde hace dos años, la Uteco se ha sumergido en un proceso de fortalecimiento institucional y transparencia , donde se creó la Unidad de Contraloría, la Unidad de Control Interno, el Portal de Trasparencia y la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, todo esto como parte del compromiso de transformación que desde esta casa de altos estudios se lleva a cabo, a los fines de cumplir con las normativas , el marco jurídico y legal que establecen las leyes dominicanas en término de transparencia.