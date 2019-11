Usuarios denuncian corredor OMSA en Juan Bosch y 27 Febrero están “volando paradas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Pasajeros de los corredores de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) en la 27 de Febrero y Juan Bosch denunciaros que los conductores no se detienen a recoger a los usuarios de esas intercepciones supuestamente porque la institución le adeuda unos salarios atrasados.

Según el Bloque Dominicano para los Derechos Humanos (BDDH), organismo que supuesta mente investigó la denuncia, los empleados de la OMSA han tomado esa modalidad en forma de protesta y aseguran que también se han dado a la tarea de conducir a alta velocidad “por lo que la tarde de este viernes dos autobuses estuvieron a punto de colisionar después del puente Juan Carlos.

“Yo iba en una OMSA que salió a alta velocidad de la parada frente al Ayuntamiento de Santo Domingo Este y al no detenerse debajo del puente Juan Carlos se encontró con otro autobús de la OMSA que venía muy rápido entrando para cruzar a la Marginal Las Américas. De chocar no hubiese quedado un solo pasajero vivo”, explicó una pasajera que iba a la Ciudad Juan Bosch, presuntamente entrevistada por el organismo y que no quiso ser identificada.

Personal del BDDH utilizaron el servicio para indagar con cajeras y choferes sobre la situación. “Abordé cuatro autobuses y busqué conversación con las cajeras y las respuestas fueron que la institución adeuda varios meses a choferes. El terror al conversar sobre este tema era evidente”, indicó Map un representante del BDDH que realizó la indagatoria.

Map afirmó además que en los cuatro autobuses que abordó de los corredores 27 de Febrero y Juan Bosch los choferes conducían a una velocidad inadecuada y tres “volaron” las paradas y dos de ellos contestaron llamadas que entraron a sus teléfonos móviles.

