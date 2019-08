Usuarios del trasporte interurbano rechazan aumento del pasaje

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Usuarios del transporte interurbano en la avenida 27 de Febrero esquina José Martí rechazaron hoy el incremento de un diez por ciento en el pasaje, anunciado para el próximo lunes por la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte (Conatra).

Los pasajeros, quienes consideran como un abuso el reajuste al pasaje interurbano, alegan que cuando se produce una rebaja en el precio de los combustibles los trasportistas no bajan el pasaje.

“Es un abuso porque no es solo un pasajero que ellos montan ahí, son muchos, cuando le bajan la gasolina y el gasoil ellos no bajan el pasaje, por eso deben de dejar eso así”, indicó María García.

Asimismo, Ulises de la Cruz dijo: “Eso no me gusta está mal, la situación esta dura y a veces no consigue la gente el pasaje completo para viajar imagínate”.

Otras personas consultadas señalan que los transportistas, contrario a un aumento, deben considerar bajar el pasaje porque la crisis que enfrenta el país así lo amerita.

De su lado, el dirigente choferil y presidente de Conatra, Antonio Marte, explicó que el incremento en el pasaje se debe a que las empresas del transporte no pueden asumir el aumento salarial dispuesto por el Comité Nacional de Salarios, quien estableció un incremento de un 14% en el salario mínimo a empleados del sector privado.

Anuncios

Relacionado