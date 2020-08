Uso de agua de recién inaugurada presa de Yacahueque genera conflicto entre agricultores de SJM

View this post on Instagram

agricultores de SJM / Agricultores que integran las Asociaciones del Distrito municipal de Carrera de Yegua y de la sección Los Jobos en el distrito de Matayaya, ambos pertenecientes a Las Matas de Farfán, provincia de San Juan, denunciaron este martes que existe un conflicto entre ellos por el uso de las aguas que vierte la recién inaugurada Presa de Yacahueque. Los productores piden a las autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulico (@indrhird), y a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana EGEHID, a que acudan para resolver el conflicto y así evitar que se pierdan los sembradíos por la falta de equidad para los turnos del agua. #ElNuevoDiarioRD