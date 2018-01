El Uso y Abuso  de la Palabra Dictadura en el Lenguaje

Acabo de ver un periódico matutino que le pone a un editorial el título: La Dictadura de Nicolás Maduro. Es un derecho que tiene el director de ese medio, el de disentir del gobernante venezolano, puede no estar de acuerdo con la forma como ha conducido al país sudamericano. Ahora bien, al hablar de dictadura o de democracia debiéramos ser más precisos; la democracia no es de un solo tipo, la democracia de tipo occidental no es la única, hay diferentes tipos de democracias. Debemos al referirnos al concepto de democracia si este implica el relevo en los cargos de elección popular y nada más, o bien, si la democracia implica la toma de decisiones de los ciudadanos en escala amplia, sin importar que ocupen cargos o posiciones importantes en la administración pública, en los asuntos importantes en la sociedad.

¿De qué democracia es la que pretendemos hablar? ¿Qué es lo importante la participación de los ciudadanos masivamente en las decisiones importantes o el cambio de cara de figuras notables y nada más? El ese estado de desarrollo plena del espíritu humano que caracterizaría un estadio verdadera modernidad sólo puede darse con la participación consciente de los ciudadanos o la sustitución de esa participación plena y consciente de los ciudadanos generaría el desorden en la sociedad y la insatisfacción de los sujetos que hoy vemos muchos países. Se entiende que la democracia es lo opuesto de la dictadura, pues si aclaramos que entendemos por democracia, ya tendríamos claro de que es lo que es una dictadura o qué entendemos por dictadura: equivocados o no equivocados. Tenemos que tener claro qué es lo queremos, cuál debe ser el derrotero de la sociedad y como debe darse la relación dialéctica entre la sociedad civil y la sociedad política.

El tabloide de referencia, al referirse a los prisioneros políticos y los caídos en los disturbios de Venezuela, país que estuvo semiparalizado por más de 100 días, los presenta como los si fueran unos grandes mártires. La oposición venezolana fue demasiado audaz en las protestas, independientemente de que en ese país haya habido desabastecimiento y escasez de productos básicos, porque todo no ha sido el fruto de torpezas cometidas por Chávez y por Maduro; no hay que ser un genio para entender que el gobierno de Maduro, al igual que lo fue el de Chávez, es un anti-neoliberal y que el error de ambos gobierno ha sido no haber puesto mucha atención a la agricultura venezolana y la producción industrial y confiar que todo se resolvería con las ventas del petróleo. El precio del petróleo bajo durante un tiempo, lo cual parece formar parte de una estrategia del capitalismo mundial para hundir la economía venezolana y su régimen anti-neoliberal, que no beneficia a la burguesía financiera de ese y otros países.

Ahora bien, la burguesía Venezolana no es la gran beneficiaria de los gobiernos de Chávez y de Maduro, son los más pobres los que han sido beneficiados con esos gobiernos. Los comerciantes no quieren que haya controles de precios para enriquecerse más, pero esos gobiernos han puesto controles en los precios a los productos. Los ricos de Venezuela y elementos de las capas medias no quieren que el petróleo sea explotado por el Estado, porque quieren beneficiarse con la explotación del petróleo en manos de particulares, como era explotado por el Estado en los gobiernos anteriores; los gobiernos de Chávez y de Maduro han querido y han puesto en práctica que sea el Estado venezolano el que explote dicho mineral.

Los que han participado en las protestas del año pasado lo que quieren es eso, que no sea el Estado el que explote ese mineral, incluyendo a los jóvenes universitarios que han participado en ellas, lo que buscan son privilegios y no una sociedad menos desigual, prefieren una sociedad menos igualitaria a la que el chavismo le ha tratado de construir. Esa oposición en las protestas exhibió algo inusual en quienes enarbolan la bandera de democracia occidental, métodos terroristas y de provocación a las tropas policiales. La Policía Bolivariana desde los primeros días de las protestas, por el contrario exhibieron mucha mesura y una tolerancia muy grande a las protestas, aunque eran provocados por los manifestantes. Se vio a estos, en los inicios de los disturbios, empujar a los agentes del orden poniendo las manos en los escudos que estos usan y estos sin embargo no repelían esas agresiones, pero esos manifestantes provocaron desórdenes como quemas de vehículos y otros actos vandálicos porque estaban buscando tener las víctimas para seguir reclamando el relevo de Nicolás Maduro y el cambio que signifique un gobierno neoliberal que convenga a sus intereses egoístas de afán de lucro y de enriquecimiento con la privatización del petróleo; muchos de esos muertos fueron el producto de las acciones directas de la misma oposición los asesinó para echarles la culpa al gobierno, para con ello desacreditarlo como lo ha estado haciendo.

Otra arma de que se vale la oposición es la dictadura mediática, ya que la mayoría de los medios de comunicación están en manos de los opositores, propietarios de empresas privadas que tienen sus inversiones en estos servicios. Recuérdese que la Cadena Capriles es una de las grandes propietarias de medios en Venezuela y uno de los grandes opositores en ese país es el dueño o el accionista principal de esa gran cadena.

Lo que no entendemos es porque un prestigioso diario local publica un editorial así, llegando hasta decir de Maduro en un corto párrafo: ”Se ha convertido en un dictador con las manos manchadas de sangre”. En otro, en el último de los párrafos dice: ”El régimen de Nicolás Maduro tiene bajo su responsabilidad un río de sangre y un mar de miseria en las que se ahogan los venezolanos”. Este juicio muy audaz, porque parece una exageración. ¿Acaso los que escenificaron los disturbios no estaban excediéndose? Las evidencias se reflejaban en las imágenes de la televisión, captadas por las cámaras de esta.

El concepto de democracia debe ser aclarado, si implica tolerancia o intolerancia, división de poderes o no división de poderes, participación de los ciudadanos o es representatividad, menos desigualdad o desigualdad plena. Llamemos al pan pan y al vino vino.

