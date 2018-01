Usain Bolt realizará prueba con el equipo de fútbol  Borussia Dortmund

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- Usain Bolt contó al Daily Express que realizará una prueba en marzo en el Borussia Dortmund para intentar comenzar una carrera como futbolista. También habló de una charla con Alex Ferguson.

“En marzo haremos una prueba con el Dortmund y se verá que haré con mi carrera. Si dicen que soy bueno y necesito un poco de entrenamiento, lo haré”, dijo el jamaiquino de 31 años.

Curado de su desgarro, Bolt contó las sensaciones que tiene ante esta posibilidad: “Me pone nervioso. Yo no me pongo nervioso pero esto es diferente, es fútbol ahora. Tomará un tiempo ajustarme pero una vez que juegue un par de veces me acostumbraré”.

El hombre más veloz del mundo en 100 y 200 metros agregó: “Uno de mis grandes sueños es firmar para el Manchester United. Si el Dortmund dice que soy lo suficientemente bueno, me entrenaré duro. Hablé con Alex Ferguson: me dijo que si me pongo en buen estado y estoy listo, verá qué puede hacer”.

“Pienso que tengo una posibilidad. Veo mucho fútbol, lo entiendo, lo juego. Con entrenamiento, puedo ser bueno”, dijo Bolt. Para cerrar, dijo que no estaría contento simplemente con jugar: “Pogba y yo hablamos mucho. Lo miro y le hago preguntas. Yo quiero jugar pero en una liga top, no estaría contento siendo un jugador promedio”.

Relacionado