Usa los lentes correctos

Hoy les escribo desde la ciudad de México recolectando más momentos para mi maleta de bonitos recuerdos. Este viaje lo hice con 4 amigas, las cuáles he ido conociendo poco a poco en el transcurso de la maestría que estamos realizando y han sido parte importante de mí que hasta me motivaron para escribir este artículo.

Cada quien tiene su realidad y ve la vida dependiendo de los lentes que tenga puesto. Como dice el refrán ‘’Cada cabeza es un mundo’’ y definitivamente así es, todos somos el resultado de las creencias, paradigmas, miedos y experiencias que hemos experimentado. Eso es lo que nos forma y nos convierte en seres llenos de historias llenas de aprendizaje.

Lo importante al rodearnos de personas diferentes a nosotros es el respeto. Respetar su cultura, su esencia, sus creencias y valores y desde allí amar y aceptar a esa persona. Al final cada quien tiene fortalezas, solo queda en nosotros enfocarnos en ellas. Todos tenemos temperamentos y personalidades diferentes, pero al mismo tiempo si utilizamos los lentes correctos para ver la vida, pudiéramos ver lo especial en cada tipo de personalidad logrando empatizar un poco más con los demás.

¿Se imaginan un mundo así? Un mundo donde se acabe el juzgar, el criticar, el clasificar y poner etiquetas y donde reine el entendimiento y la tolerancia.

Yo si me lo imagino y es lo que me ha mantenido inspirando y motivando todo este tiempo. Que podemos tener nuestros lentes empañados, claro que sí, porque a veces la sociedad te presiona para que lo ensucies con malos actos, comentarios negativos y demás, pero la idea es que empecemos hoy a limpiarlos poco a poco quitando esos malos hábitos, eliminando esos pensamientos tóxicos y veremos como el panorama se verás más claro y el alma se sentirá más cómoda. Cuando decidimos esto, se nos abre un libro completo de oportunidades y disfrutamos más de los pequeños detalles de la vida que no son para nada pequeños.

Soy fiel creyente que para que dos personas se entiendan no necesitan las mismas ideas, necesitan el mismo respeto. y hoy jueves de artículo, mi invitación es que empecemos a limpiar nuestros lentes respetando las acciones del otro pero sobre todo entendiendo que cada quien verá el mundo desde su propia perspectiva y que no somos quien para imponerles nuestra verdad, porque esta no se impone solo se ofrece.

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso.

