US$7,2 millones por entregar a residentes en El Bronx

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Un total de $7,2 millones de dólares en fondos provenientes de tarjetas de regalo no utilizadas se deben a los residentes en El Bronx, según un informe de la oficina del Contralor del Estado de Nueva York, Thomas DiNapoli.

En dicho condado residen más de 500 mil dominicanos. Cada día, el Estado devuelve 1,5 millones de dólares a quienes presentan reclamaciones, dice un comunicado.

Cuando un neoyorquino extravía o nunca usa una tarjeta de regalo, el dinero no desaparece simplemente; después de cinco años va a la Oficina de Fondos No Reclamados (OUF), que actualmente alberga más de $18.4 mil millones en fondos no reclamados.

Los residentes en El Bronx pueden verificar si se les adeudan fondos no reclamados buscando su nombre en el sitio web de OUF = https://www.osc.ny.gov/ unclaimed-funds/claimants/ contact-us o llamando al 1-800-221-9311.

En la página web se puede verificar: ¿A cuánto asciende mi reclamo? ¿Cuál es el estado de mi reclamo? ¿Dónde encuentro la referencia de mi reclamo o número de confirmación? ¿Cómo inicio un reclamo? ¿Cómo inicio un reclamo por una persona fallecida? ¿Cuándo recibiré mi pago? ¿Envía cartas a los propietarios de fondos no reclamados? ¿Qué son los fondos no reclamados? ¿Cómo pruebo una dirección antigua?

Relacionado