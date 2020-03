Urge el Comando de campaña de Doña Margarita

Hasta ayer, y quizá aun hoy, es indiscutible la simpatía que gran parte del electorado profesa a Doña Margarita Cedeño. ¿Cómo explicar lo contrario tras lo urgente de su escogencia en pro de la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo?… Ahora bien, intuimos que en lo adelante lo convincente por conveniente, en sus arengas políticas deben salir de un comando de campaña suyo. Un lugar para su propia proyección política… Donde se elaboren las tácticas y estrategias de su liderazgo; donde ella pueda sumar adeptos con nombres y apellidos a su causa del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y a la suya propia…

En estos momentos cimeros y coyunturales de su carrera política, a Doña Margarita más le vale mostrarse como cabeza de ratón y no como cola de león. Ya no se trata de la mera simpatía de que las encuestas han dado muestras, ahora vale (más le vale) el respeto al liderazgo que ella encarna, que ella ha demostrado con su voz propia y con su ascenso. Pero, ¿Quiénes son y dónde están los suyos? ¿Qué hacer para los individuos que quieren acercarse a ella para expresarle adhesión a sus ideales, a su persona, a su causa política, a su “estructura partidaria”?… ¿A caso no es esa la mejor vía para sumar la intención de votos que se precisa para el “ganar, ganar…”?

Mal haría Danilo y el propio Gonzalo con mirar nuestra propuesta con sentimientos egoístas. Si con tan solo ser cargado a los hombros, el segundo por el primero, no ha concitado el repunte esperado en las encuestas, ¿qué considerable aporte pudiera sumarle Doña Margarita si se la limita a hacer las veces de aya, Ada-madrina o niñera de Gonzalo? Peor aún sería que ella caiga en la “cualquierización” con la imposición de marketing errados que aconsejan con explotar su dote de “bailarina en las calles” o que ella persista en exhibir sus bellas sonrisas cuando el momento demanda de poner otra cara…

A Doña Margarita se debe permitir su propio discurso. El discurso fresco de la mujer dominicana, de la abogada y política exitosa que mira con repulsa las desigualdades y que aboga a favor de los pobres, de la justicia social en pos de la reivindicación de la confianza y la felicidad ciudadana. Su voz no ha de ser eco de nadie sino emisión de ideas suyas atinentes. Ideas que han de contar con el concurso de los estrategas de su partido por también constituir su propio discurso… ¿Acaso no es a su partido que, precisamente, convendría en un discurso llano, espontáneo y auténtico, que ella pudiera armar con miras al triunfo electoral así fuera para endosárselo a quien fuere su binomio?…

Reconocemos en la Doña su convicción de que la institucionalidad debe ser nuestro norte. Que toda institución pública y privada debe responder al rol cuyo fin es satisfacer una necesidad nacional. Que el orgullo del servidor público o privado, así como del productor de bienes y servicios, ha de ser inculcado tanto en las escuelas como en los mismos centros laborales de modo doctrinario a sabiendas de que no solo ha de buscarse una justa compensación económica sino también la satisfacción por el deber cumplido. Cuando lo moral es ajeno a la estructura del pensamiento del servidor, el afán corruptor del lucro desmedido, del “dame lo mío”, jamás se apartará de la función inherente…

Creemos en la disposición de Doña Margarita cuando se refiere, en su calidad de abobada y de estadista, a la instauración de la paz social con la traducción de los delincuentes a la justicia. Cuando repudia de viva voz la violación a la propiedad privada, a los invasores de terrenos registrados y a las falsas instituciones que apadrinan la delincuencia barrial con el cobro de “peajes” en combinación con ciertas “autoridades” con las cuales se reparten el “cuido” de tales propiedades con el alegato de brindarles protección, cuando en realidad son ellos mismos los que constituyen asociaciones de malhechores para de ese modo estafar y hacer negocios impunemente.

No dudamos de que estos y muchos otros temas que atañen a la paz y la felicidad ciudadana han sido abordados por Doña Margarita para su ejecución en el período 2020-2024. Temas que engrosarán su discurso y los debates en sus comandos de campaña donde arengará de viva voz a la gran masa que la sigue, que la visualiza como la primera mujer que llegará al sóleo presidencial para consolidar los logros sociales que en el próximo cuatrienio 2020-2024 ella contribuirá significativamente para su logro. El pueblo pronto escuchará estas promesas inequívocas desde su tribuna… En verdad hay razón para confiar en que Doña Margarita constituye la mejor vía para alcanzar el progreso y la felicidad del pueblo dominicano. ¿Cuál de los otros aspirantes tiene más experiencia de Estado que ella?

Por Ramón Nina T.

Anuncios

Relacionado