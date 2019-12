Urge control migratorio en la frontera dominico­-haitiana, afirman Vinicio Castillo y Rafael Paz

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-“La República Dominicana no tiene la posibilidad de ayudar a Haití más de lo que lo ha hecho, sin hundir a su propia gente”, afirmó el candidato a senador del Distrito Nacional por la coalición Juntos Podemos, Vinicio Castillo Semán.

Dijo que por esa razón ha planteado el muro en la frontera, no como una iniciativa del Poder Ejecutivo, sino como una ley con referéndum, porque es una obra que no debe ser decidida por una sola persona, sino que sea el pueblo dominicano, con mayoría de votos, el que decida si lo quiere o no.

“Es necesario construir un muro en la frontera, pero no sólo como estructura física, sino una señal al mundo de que la República Dominicana va a defender su territorio, y de que la comunidad internacional no puede ver nuestro país como la salida más cómoda para desaguar los problemas haitianos”, expresó.

Castillo Semán explicó que no se trata de un muro de odio, ni de enemistad, sino de respeto, de orden y de control, que permita el desenvolvimiento comercial entre ambas naciones, así como un control más estricto de la frontera en el orden migratorio y sobre los negocios turbios.

Precisó que tiene planes de reanudar la Ley de Incentivo Fronterizo, porque a su entender dominicanizar la frontera es una prioridad.

Planteó que el Estado dominicano debe dar todas las facilidades para la creación de empleos destinados a dominicanos en la frontera y que se cumpla el 80- 20: 80% de mano de obra dominicana y 20% mano de obra extranjera.

Mientras, que el también candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rafael Paz Familia, afirmó que el tema de la migración es esencial en la República Dominicana y requiere acción por parte del Congreso Nacional.

“Hay una Ley General de Migración aprobada, hay mecanismos que son de gran importancia para lograr que nuestro país pueda mantener un flujo migratorio apropiado”, manifestó.

Informó que dentro de las acciones que impulsará desde el Congreso Nacional estará un proyecto de ley para la automatización de los sectores que utilizan mano de obra no calificada, el sector de la construcción y el sector agrícola.

Explicó que sustituyendo la mano de obra no calificada extranjera por maquinas que permitan mantener niveles de productividad y reducir los costos, se logrará reducir la presión de los sectores productivos que requieren o utilizan mano de obra extranjera y que fomenta la entrada descontrolada de los vecinos haitianos.

“Es necesario apropiar fondos en el Presupuesto Nacional para mejorar la infraestructura fronteriza. Hay inversiones que ha estado haciendo Las Fuerzas Armadas para asegurar la frontera, pero se requiere ir mucho más allá”.

Los candidatos a senadores por el Distrito Nacional fueron entrevistados en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, que se transmite por Antena 7.

Sobre las parturientas haitianas en hospitales dominicanos, ambos coinciden en que es un problema que urge enfrentar.

“Ningún país en el mundo permite que en sus maternidades más de un 50% de sus camas estén ocupadas por extranjeros ilegales, sólo la República Dominicana hace eso, con un costo de más de siete mil millones de pesos al año, en detrimento de la calidad de la salud de los pobres dominicanos”, aseguró Semán.

Cree que Haití nunca va a interesarse en tener maternidades en su territorio mientras las tenga gratis en este país, donde según dijo, llegan para quedarse y sus niños quedan bajo la guarda del Estado dominicano con educación, salud y documentación gratis. “Este problema debe ser enfrentado por el Estado de manera humanitaria, sin atropellar a nadie”.

En tanto, Rafael Paz consideró que la República Dominicana junto a los organismos internacionales debe lograr que se construyan hospitales en Haití, donde puedan ser asistidas las parturientas.

Por otro lado, el aspirante a la senaduría opinó que el visado que exige la República Dominicana a los venezolanos es una medida sana, porque hay que cuidar el perfil de las personas que están ingresando al país, ya que pudiera prestarse un flujo descontrolado de organizaciones criminales o de otro tipo.

“Aunque los venezolanos son ciudadanos que vienen a contribuir, hay que cuidar el territorio nacional”, destacó.

Mientras que Castillo Semán calificó como una crueldad del gobierno de Danilo Medina la forma en que les ha exigido el visado a los ciudadanos venezolanos en tan corto tiempo, en plena navidad, cuando las personas tienen la oportunidad de ver a su familia.

“Debe haber alguien que se está beneficiando con este tema, porque esto suele ser un gran negocio”, agregó.

Anuncios

Relacionado