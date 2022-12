Urbano Jonathan Burlón: “Pa’ mí Rochy e’ el mejol”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINNGO.-“Pá mi Rochy e´ el mejol” así se expresa el urbano Jonathan Burlón, luego de que el rapero Aderly Ramírez Oviedo, conocido en el mundo de la música como “Rochy RD” lo presentó al público como “la cara de Los Frailes”.

“Él es de los Frailes también y él dice: Jonathan, la cara de Los Frailes, pa´mi Rochy e´ el mejol, yo empecé ultimó que él, pero él me la da a mí, él me la entrega, él me dice: “¡El mío bacano de los Frailes eres tú!”, narró.

“Ay santo” es el nombre de su primera colaboración con RodyRD, de la que garantizó que solo en ocho días ha tenido dos millones de visitas en YouTube.

El joven artista que asegura empezó desde pequeño a rodearse de los grandes, promete invadir a todo su público con una explosión de contenido diferente en los próximos días.

Nacido, criado y establecido en el municipio de Los Frailes, Santo Domingo Este, este joven artista que se adentró en el mundo del dembow a través de su agrupación de baile llamada “Los Burlones”, y hoy persigue llegar a la cúspide de la música urbana sin temor a incursionar en o tras áreas, siempre que le permitan explotar su talento.

En ese sentido, el cantante aconsejó a los jóvenes que persigan su sueño, argumentando que el suyo siempre ha sido la música y gracias a papá Dios lo está cumpliendo.

“Dios es grande y si usted persevera, usted va triunfar”, expuso Jonathan Burlón durante aun entrevista realizada por la periodista María Jiménez en el programa “Novedades”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

