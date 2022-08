Urbano, bailable o “despechao”, el verano musical de 2022 vuelve a ser latino

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID. – Malas noticias para los poco amantes del estilo urbano, el “twerking” y el meneo de cadera, porque un año más y de forma más clara incluso este de 2022 está siendo un verano de dominio en todo el mundo de la música en español, con el argentino Bizarrap, la española Rosalía y el puertorriqueño Bad Bunny como grandes responsables.

A ellos les pertenecen seis de las diez primeras posiciones de la lista “Global 50” de Spotify, una proporción que se dispara en países como España, donde los artistas latinos hacen pleno. He aquí una lista de diez canciones que no dejarán de sonar esta temporada en chiringuitos, autorradios y pistas de baile.

– “BZRP Music Sessions Vol 52”, de Bizarrap y Quevedo: la conjunción de estos dos raperos o, lo que os lo mismo, de Argentina y España, se ha convertido desde hace semanas en el número 1 mundial, un fenómeno viral al margen de multinacionales para “perrear toda la noche”. De las “Music Sessions” cabe rescatar además el volumen previo, con Villano Antillano.

– “Despechá”, de Rosalía: De “Bizcochito” a “Saoko”, cualquiera de los temas de su último disco, “Motomami”, podría poner sintonía a este verano, pero el torrente creativo de la catalana le hizo sumar a su actual gira cortes aún más nuevos como este mambo que, cuando aún no tenía nombre ni versión grabada, ya se convirtió en uno de los momentos más coreados de sus directos.

– “Te Felicito”, de la colombiana Shakira y el puertorriqueño Rauw Alejandro: Es elogiable que tras más de 30 años de carrera la de Barranquilla siga facturando “hits” contagiosos como este tema bailable con cierto toque futurista que, según indican algunas voces, alude a su ruptura con el futbolista Gerard Piqué.

– “Las 12”, de la Ana Mena y Belinda: Aunque hay quien prefiere la versión original en italiano, “Mezzanotte”, la española se apunta un nuevo tanto con el corte escrito por Andrés Torres y Mauricio Rengifo que en su traslación al castellano cuenta con otra diva de la música en este idioma, la hispanomexicana Belinda.

– “Quieres”, de Aitana, Emilia y Ptazeta: Si ya con “Formentera” logró ponerle fondo playero a los fríos meses del pasado invierno, con este reciente tema que anticipa su próximo disco la joven catalana sigue haciendo méritos para convertirse en una de las reinas imprescindibles del verano.

– “Tití me preguntó”, de Bad Bunny: Sería raro que con un disco bajo el brazo titulado “Un verano sin ti”, el astro puertorriqueño de las listas de “streaming” no fuese uno de los protagonistas de la temporada, por ejemplo con este sencillo cadencioso que el público ha convertido en el de mayor éxito de ese último trabajo.

– “Givenchy”, de Duki: Precisamente de la mano de Bad Bunny consiguió este trapero argentino uno de sus mayores éxitos, “Goteo”. En plena cresta de la ola, regresa al género que lo alumbró con verbo ágil y agresivo para demostrar que sabe “frontear”, sin exagerar.

– “As It Was”, Harry Styles: El ya emblemático teclado ochentero del inicio, que lo emparenta con la progresión de “Take On Me” de A-ha, constituye un gancho tan poderoso y reconocible que ha hecho del primer anticipo de “Harry’s House” uno de los grandes éxitos de la carrera del británico. Una pieza de melodía alegre para hablar, en realidad, de salud mental.

– “Break My Soul” de Beyoncé: La estadounidense no abandona su alegato identitario a favor de la comunidad negra en “Renaissance”, su último disco (sorpresa), esta vez desde una óptica hedonista que invita a la pista de baile con ropajes afrobeat y, como en este caso, con una producción de house de los años 90.

– “Running Up That Hill (A Deal With God)”, de Kate Bush: Quién iba a decirle a la cantautora británica que su empoderador tema de 1985, entonces número 3 en su país, volvería al primer plano mundial 37 años después gracias a su inclusión en la BSO de la serie “Stranger Things” hasta coronar en EE.UU. la lista de las canciones más reproducidas en plataformas digitales.

