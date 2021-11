Urbanistas internacionales acompañarán Alcaldía de Las Terrenas en plan de ordenamiento territorial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LAS TERRENAS.- Urbanistas internacionales llegaron este miércoles a Las Terrenas con el objetivo de acompañar a la presente gestión municipal en el desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial, el cual contempla una serie de soluciones urbanísticas sin precedentes.

Una comisión integrada por Pasquale Palmieri y Elia Odoguardi, se le suma el arquitecto dominicano Marcelo Alburquerque, quienes conjuntamente con un grupo de colaboradores locales tendrán la responsabilidad de elaborar los esquemas y parámetros técnicos y conceptuales de soluciones e infraestructura urbana, que garantizará el crecimiento organizado y sostenible del desarrollo turístico, poblacional y comunitario de este municipio turístico.

El alcalde Eduardo Esteban señaló que “esto siempre ha sido de gran preocupación, el crecimiento sin planificar que históricamente ha afectado a Las Terrenas, por eso conjuntamente con el Concejo de regidores ha realizado esfuerzos extraordinarios para lograr un marco regulador que pueda garantizar el crecimiento ordenado y focalizado de nuestro territorio”.

Agregó que planificar encima del problema es un tema complicado, “pero todos nuestros esfuerzos están dirigidos hacia el presente y futuro del municipio, lo que debió hacerse en el pasado y no se hizo, ya no tiene solución, miremos hacia el futuro para no cometer los mismos errores”.

Finalizó agradeciendo de manera especial a Enzo Odoguardi, Ferrucho Fazzari y Víctor Manuel Esteban (Randy), quienes han asumido con mucha responsabilidad las tareas asignadas. De igual manera a los colaboradores y técnicos que han asumido este gran reto de manera desinteresada.

Relacionado