Unos trabajan, otros allantan y los demás mienten, los resultados hablaran

A solo 26 días de las elecciones del mes de Febrero que tendrán como resultado el escoger por medio del voto las autoridades municipales, algo inédito en el pasado reciente de nuestros procesos electorales, las actividades y el movimiento de los diferentes candidatos ya puede dar una idea de los resultados esperados ante el trabajo realizado.

Por el lado del partido oficial y sus aliados, lo que vemos es como cada día se extiende un activismo que abarca a toda la dirigencia nacional sumada a los candidatos locales, y como muy especialmente el Partido de la Liberación Dominicana, ha logrado en un tiempo récord reponerse de lo que pudo ser una división que castrara sus posibilidades electorales.

Antes que eso lo que vemos es como, a pesar de los continuos intentos de socavar lo que en un momento parecía ser una precaria unidad interna, prácticamente todos los miembros del comité político de ese partido se ha integrado en comisiones que dan seguimiento y dirigen en la práctica las diferentes campañas locales, que es lo mas importante en esta etapa del proceso electoral, que es sin dudas la parte compleja de estas elecciones.

No es tan sencillo saber lo que pasa en cada uno de los mas de 150 municipios y 250 distritos municipales con una correlación de fuerzas diferente en cada caso, situaciones específicas en cuanto a las candidaturas y sus alianzas e intereses locales que muchas veces solo entienden los que viven en esas a veces grandes y otras veces pequeñas comunidades, pues para eso se necesita una labor especifica para el lugar en cuestión.

Es decir, el trabajo para ganar unas elecciones municipio por municipio, donde no se cuenta con el arrastre hacia las urnas de los candidatos a presidente, senadores y diputados, es sumamente arduo y complicado, y para eso se necesita una dirección donde la coordinación es clave y el uso de la persuasión junto con un trabajo político muy inteligente que incluye esta vez hasta el voto preferencial de los regidores.

Si, porque por primera vez en la historia política electoral dominicana, una posición donde siempre primaba el arrastre, las listas de regidores eran la piedra de la discordia en los partidos políticos, ahora ha sido cambiada por una elección directa y preferencial donde el elector tendrá la oportunidad de buscar la cara de la persona por quien quiere votar y hacerlo en forma preferencial, y esto requiere de un conocimiento previo de quienes casi siempre han sido grandes desconocidos.

Entonces el activismo peledeísta, lo cierto es que durante toda la semana ese partido se moviliza y organiza en todo el territorio nacional, junto con la ya conocida maquinaria electoral que ha permitido al partido morado ganar 6 elecciones consecutivas, permite prever que a la oposición se le acerca un ¨rolo¨, y no de los que usan las mujeres, donde quedaran muy mal parados en las elecciones del próximo 16 de Febrero.

Mientras esto ocurre en los predios del PLD, por el lado de la oposición lo que vemos son dos posturas lamentables que los conducirán a una derrota segura al no entender que los tiempos en política son claves para lograr el objetivo deseado, por un lado el ¨allante, bulla y movimiento¨ del candidato del PRM alrededor de el mismo sin dar paso a los candidatos locales y por el otro la eterna denunciadora de los ¨pueblistas de Fupu¨ en contra de la Junta Central Electoral.

Los ahora ¨aliados¨ Abinader y Fernandez, se han dedicado a hablar ¨pendejadas¨ y mentiras que en nada ayudan a sus candidatos locales, porque a ninguno de ellos les debe importar que el Fupu abrió 200 locales en dos meses (eso se parece a las famosas 2 millones de firmas), que ¨el cambio va¨ (sin decir si es una reversa o una primera), y mucho menos los candidatos a alcaldes entienden de códigos fuentes, algoritmos o compañías de auditoria, porque lo que les importa de que les lleven ¨logística¨ para hacer campaña.

Mientras el PLD se dedica a reunir a sus candidatos locales y les da las instrucciones pertinentes, los convoca el mismo candidato a la presidencia Gonzalo Castillo y les informa que los recursos recaudados en las actividades organizadas para ello les serán entregados como aporte para que los inviertan en ganar las elecciones en sus demarcaciones, los ¨genios¨ de la oposición lo único que hacen es quejarse del arbitro como si eso decidiera el juego.

Da risa que lo único que hace el señor Abinader es encaramarse en un vehículo, seguro para que no le pidan y no ensuciarse con lo que suponemos debe llamar ¨chusma¨, a decir adiós con una mano y con la otra no meterse la mano en los bolsillos para dar apoyo a sus candidatos locales, los que suponemos aunque sea en forma mínima esperan algo de ¨logística para sus propios proyectos electorales que se decidirán en menos de un mes, es decir: bulla, allante y movimiento; mírenme de lejos que es lo que les toca.

Mientras que por el lado de Fernandez, quien esta rodeado de un grupo de cómicos donde al parecer el se cree y repite como un perico todo lo que le dicen, se circunscribe a hablar de la Junta Central Electoral, del ¨fraude¨ que según le hicieron, que no es mas que otro invento de los genios de la fabulación y la mentira; mientras anda ahora también encaramado en un jeep verde, se ha ganado el sobrenombre de ¨la muerte en yipe¨, ese personaje al cual los niños de nuestra generación esperaban en las esquinas todos los Febrero que ha sido el mes tradicional del carnaval dominicano.

De logística nada, de organización nada, de estructura partidaria nada, de entusiasmo menos; para estos dos es como si las elecciones municipales no existieran y se han concentrado solo en unas elecciones presidenciales que están tan lejos como el mes de Mayo, así que como unos trabajan (Gonzalo) y otros allantan (Abinader) y mienten (Fernandez) veremos cual es el resultado de unas elecciones que importan mucho mas que cualquier encuesta, pues serán la suma de los votos de una población que esta invitada a expresarse.

Por Humberto Salazar

