¡Uno más! Renuncia del PLD el miembro de su Comité Central Silvio Durán

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ingeniero y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), abandonó este jueves las filas de esa organización política.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el exdirigente peledeísta aseguró que ya no podía seguir en ese partido y que se dedicaría a crear un movimiento social humanista que luche.

“Ya no puedo seguir en el PLD. Expresé lo que tenía que expresar por el bien de la organización. Me voy a dedicar a trabajar en lo que siempre he hecho, a mi salud y a crear un movimiento social humanista que luche por el bien de la gente”, escribió.

En la misma red social, pero a principios de marzo, el ingeniero se había negado su renuncia, diciendo “Aun no he renunciado del PLD, mis adversarios es lo que desean, ya que no les dan los números, no tienen propuestas y falsifican encuestas”, pero al parecer reculó.

El miércoles, Durán posteó que “Stalin decía que el que vota no decide, sino el que lo cuenta”, sin dar más detalles, hasta que hoy publicó su renuncia.

