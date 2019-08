Univision despide a productor de “El Gordo y la Flaca” acusado de acosar sexualmente a presentadora

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. –La cadena de televisión de habla hispana radicada en Miami, Estados Unidos, a través de un comunicado confirmó este jueves que fue despedido el producto del programa de entretenimiento “El Gordo y la Flaca”, por presuntamente haber acosado sexualmente a una presentadora.

El hombre identificado como, Enrique Albis, fue cancelado de la planta televisora luego que en el día de ayer se desató un escándalo tras salir a la luz una grabación, donde supuestamente ser escuchaba a Enrique Albis, pidiendo favores sexuales a una mujer que había ido a Univisión hacer un casting.

“Univision tiene un compromiso con una cultura laboral diversa, incluyente y segura, libre de acoso. Esperamos que todos los empleados se traten y traten a la audiencia, comunidad, invitados y asociados con dignidad y respeto, y no toleramos ningún tipo de transgresión. El acoso —de cualquier tipo y en cualquier entorno— es totalmente inaceptable. Apenas nos enteramos de estas acusaciones, iniciamos una investigación. El Sr. Enrique Albis ha sido despedido de la empresa”, apunta el comunicado.

En la grabación que compartieron Javier Ceriani y Elisa Beristain durante su programa “Chisme No Like” que se transmite por la plataforma digital YouTube, se escucha a un hombre, quien supuestamente es Albis, pidiéndole a una presentadora sudamericana -muy conocida en Miami y que por respeto a su intimidad nos reservaremos el nombre- que le muestre su trasero, que lo pone muy ‘caliente’.

El hecho, según los presentadores, habría ocurrido el 20 de abril del 2015. En la grabación se escucha cómo ella se niega y, como tratando de dar por terminado el tema, le dice que no le gustan los hombres. La voz masculina insiste y asegura que no le importa, porque no busca satisfacerla a ella, sino satisfacerse él.

En una parte del audio se escucha a él invitándola a su oficina en Univision -estarían en un camerino del edificio-, donde tienen un sillón grande en el que podrían tener sexo. Ante la insistencia del hombre, la presentadora le muestra parte de su cuerpo y él, aparentemente, se masturba y hace comentarios explícitos sobre su eyaculación.

