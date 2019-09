Universidades ven satisfactorios resultados de prueba voto automatizado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El resumen del preliminar de la Opinión Profesional sobre el voto automatizado, publicado por la JCE este domingo con autorización de los rectores de las universidades PUCMM, INTEC, UNIBE e ITLA, estableció que los tres pilares evaluados (no trazabilidad en captura de votos, operatividad fuera de línea y garantía de que los resultados sean auditables) presentaron resultados satisfactorios.

El preliminar de Opinión Profesional de las universidades Pontificia Católica Madre y Maestra (PUCMM), Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Universidad Iberoamericana (UNIBE) e Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) fue presentado el pasado viernes al Pleno de la JCE en una reunión en la que participaron los rectores y técnicos de las cuatro universidades, y en la que concluyeron que los tres focos prioritarios arrojaron resultados satisfactorios al momento del cierre de los procesos de evaluación en fecha 21 de septiembre y que el modelo funciona correctamente.

En la reunión de presentación participaron monseñor Alfredo de la Cruz Baldera, en representación de PUCMM; Rolando Guzmán, en representación de INTEC; José Pérez Gómez, en representación de UNIBE; y José Armando Tavárez, en representación del ITLA, todos acompañados por los equipos técnicos de sus respectivas casas de estudio.

De conformidad al preliminar de Opinión Profesional, los tres focos evaluados por la Universidades fueron 1) no trazabilidad en captura de votos; 2) operatividad fuera de línea; y 3) garantizar que los resultados sean auditables. Respecto a la no trazabilidad en captura de votos, el objetivo fue evaluar que la aplicación no registra datos de los votantes y que garantiza el secreto del voto. Se realizaron verificaciones conectados en la base de datos central y la base de datos local. El resultado fue satisfactorio. En ambos casos (local y servidor central), se pierde la posibilidad de saber el voto realizado por el elector.

Respecto a la operatividad fuera de línea, las Universidades explican en el preliminar que el objetivo radicó en comprender que el sistema funciona operativamente sin conexión a internet y que puede ser conectado a una red privada de prestadoras de servicios telefónicos al momento de dar el Boletín Cero y a la transmisión de los Resultados. Se realizaron verificaciones de operatividad desde 2 perspectivas: Hardware, y Seguridad de Transmisión e Integridad de la Data. El resultado fue satisfactorio.

Finalmente, en cuanto a la garantía de que los resultados sean auditables, el objetivo fijado fue el de verificar que es auditable y comprobable que la sumatoria de los votos físicos depositados en las urnas de las mesas de votación coinciden con lo expresado en el Acta Final de los Resultados de la mesa. Se realizaron verificaciones en plataforma demostrativa comparando base de datos local y base de datos en servidor central contra los votos impresos. El resultado fue satisfactorio y en ambos casos (local y servidor central), los datos reflejados en la base de datos local y en los Dashboards del servidor central comprobaron obtener la cantidad de votos realizados en las pruebas demostrativas.

La JCE informó igualmente que, una vez concluido el proceso de evaluación y una vez la JCE reciba la Opinión Profesional definitiva y firmada, la misma se publicará con las recomendaciones que realicen las universidades participantes, las cuales se acordó que serán ponderadas e implementadas a través de una Mesa Permanente de Asesores Informáticos que estará constituida por los rectores, técnicos de las respectivas universidades, la Dirección de Informática de la JCE y el Pleno.

El preliminar de la Opinión Profesional de las Universidad es el resultado de la solicitud realizada por la JCE a PUCMM, INTEC, UNIBE e ITLA, en virtud de la decisión tomada por el Pleno de la JCE en su sesión administrativa del 18 de septiembre de 2019, que acogió la propuesta de uno de los participantes en las Primarias Simultáneas del 6 de octubre.

