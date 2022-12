Universidad INCE lamenta muerte de Joel Cabrera; dice piedra habría sido “lanzada a propósito”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este lunes, la Universidad INCE lamentó el fallecimiento por una pedrada del joven Joel Rafael Cabrera, egresado de la carrera de Agrimensura de esa academia, y aseguró que la piedra mortal pudo haber sido “lanzada a propósito” como un “acto terrorista” perpetrado con maquinada precisión.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, cuando Joel recibió la pedrada cuando iba conduciendo su vehículo Kia Soul negro, placa A860749, el cual tiene un agujero de unas 15 pulgadas.

En un comunicado, el rector del INCE, Rafael Teijeiro Ruiz, dijo que Joel era “un joven profesional que estaba cumpliendo con su deber en la vida de ser un ciudadano productivo para su patria, que hizo lo que tenía que hacer; estudiar, capacitarse y trabajar honradamente, no merecía ese trágico final”.

A propósito, pidió el máximo castigo para el o los responsables de cometer el hecho y provocarle la muerte a la víctima.

“Este triste fallecimiento no tiene razón de ser, un acto de esa naturaleza no debió ocurrir nunca, aún más cuando ya se han dado muchos casos similares y varios llamados para que se eviten estas criminales acciones pero que evidentemente las autoridades competentes no han podido detenerlas”, añadió el documento.

La academia deploró, asimismo, que el hecho ocurriera en una de las vías más importantes de la capital, a pocos metros del destacamento del sector de Naco y del palacio de la Policía, y a una hora con escaso tránsito.

“No queremos caer en el terreno de la especulación, pero la magnitud del peñón, hoy cuerpo del delito nos hace preguntarnos e inferir muchas cosas, como por ejemplo, ¿Cómo sostuvieron algo tan pesado y tuvieron la precisión milimétrica para que el objeto interceptara el vehículo como un proyectil teledirigido e impactara exactamente en el vidrio del lado del conductor?”, cuestionó.

“Eso pudiera indicar implicaciones de un acto terrorista para no fallar, a menos que se demuestre que haya sido realizado por un enajenado mental con fuerza y dotes extremos para el buen cálculo de velocidad y desplazamiento preciso de ese gran pedazo de piedra”, continuó.-

