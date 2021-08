Universidad de Nebrija aclara otra vez Santiago Matías no es profesor honorífico, tras controversia con BTS

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras la controversia que surgió debido a los comentarios del equipo de “Esto no es radio” sobre BTS y que han sido calificados de “racistas” y “xenófobos”, la Universidad de Nebrija se pronunció aclarando que Santiago Matías no es profesor honorífico de esa institución académica.

“Nuevamente clarificamos que @matiasgarciard no es profesor honorífico de la Universidad Nebrija. El diploma que se le entregó el pasado 14 de abril fue un reconocimiento a la ponencia que impartió en nuestro centro y no tiene, por tanto, ninguna implicación académica adicional”, tuiteó la institución en su cuenta de Twitter.

Asimismo, aclararon que “desde Nebrija estamos en contra de toda afirmación o comportamiento que implique cualquier forma de racismo”.

Esta aclaración surge luego de que varios usuarios han arremetido contra la universidad porque el pasado mes de abril el influencer participó en una ponencia en dicha institución y se le otorgó un reconocimiento.

Ya van dos veces que la universidad de España aclara dicha situación.

Se recuerda que los integrantes del programa de Matías fueron tendencia y ocuparon titulares de la prensa internacional tras sus comentarios sobre el grupo musical surcoreano BTS.

Los fans del K-pop publicaron varios cortes del espacio radial, e hicieron tendencia los hashtags “Esto no es radio xenofóbico”, “Stop Asian Hate’” y “Xenophobia is not humor”.

En el clip Ariel Santana dijo que BTS es como una religión que practicaban las jóvenes y describió grupo como “La versión china de los Backstreet Boys”.

A este comentario la comunicadora Hony Estrella añadió que los artistas coreanos acudían a cirugías “para parecerse a los estadounidenses”. “Se hacen cirugías plásticas para parecerse a personas de América del Norte, pero mezcladas con rostros asiáticos”.

Mientras que Pedro Casals dijo que los jóvenes “escuchaban esta canción sin entender lo que decían sus ídolos”.

