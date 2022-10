Universidad de Hostos en NY reconoce empresario dominicano Cirilo Moronta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La Universidad de Hostos en El Bronx reconoció al empresario dominicano Cirilo Moronta por su gran labor comunitaria en la Gran Manzana, al celebrarse el Mes de la Herencia Hispana en los Estados Unidos.

Al igual que Moronta, recibieron reconocimientos otros “líderes latinos distinguidos” y cinco estudiantes becados por sus logros académicos.

Moronta, al agradecer expresó: “la verdad es que para mí es más que un honor, quiero honestamente agradecer, darle las gracias a esta gran institución por esta gran distinción”.

“Este reconocimiento significa mucho para mí, porque viene de una institución que hace grandes obras, grandes aportaciones a la comunidad, que cuando yo llegué a esta ciudad, lamentablemente, nosotros no la teníamos, teníamos muy poca asistencia”, dijo.

“Entonces, yo creo que nosotros los latinos, yo como dominicano, me siento orgulloso; me inspira a seguir trabajando para que nuestros jóvenes, familias y la juventud siga con esto, porque gracias que lo tenemos a ustedes”

“Creo que tenemos mucho más que aportar, y creo que no me puedo sentir más orgulloso y abnegado por lo que ustedes me acaban de entregar, y de verdad que hay mucho Cirilo en nuestra comunidad, y mucho 809 (restaurant de su propiedad que acoge más del 60% de las actividades que efectúan los sectores quisqueyanos en el Alto Manhattan, y por eso se identifica el establecimiento como “La Casa de los Dominicanos en el Exterior)”.

“Cirilo va a estar trabajando con nuestra comunidad, porque eso es lo que soy, comunidad, y me siento orgulloso de mi comunidad”, finalizó diciendo.

Moronta también fue valorado por otros empresarios quisqueyanos presentes en el evento, por su calidad humana, sus servicios y desarrollo comunitario y empresarial, exitoso desde su llegada a los EE. UU., siempre dando muestra de su orgullo patrio, servicio y cooperación a los más necesitados.

La doctora Daisy Cocco De Filippis, presidenta del alto centro de estudios, destacó la importancia de la celebración para la institución que sigue la conexión y tradición con la comunidad latina establecida en el recinto escolar, valorando la calidad de todos los homenajeados y el progreso de los estudiantes meritorios.

De Filippis estuvo acompañada de Mayra Linares García, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), la decana de relaciones comunitarias y el director de salud y bienestar de Hostos, Ana García Reyes y Fabián Wander.

Los estudiantes reconocidos fueron María Dugarte, Pamela Lomastro, Scarlett Payano, Grecia Solano y Keury Galan.

Otros líderes de la comunidad reconocidos son Manuel Castro, Comisionado de Inmigración de NYC; doctor Héctor Cordero Guzmán, de la fundación City University of NY (RFCUNY); y Debralee Santos, editora del medio Manhattan Times.

Entre los invitados especiales figuraron el congresista (D-15), Ritchie Torres; Thomas DiNapoli, contralor del estado de NY; Fidel Malena, en representación de la gobernadora Kathy Hochul; Robert Rodríguez, secretario de estado de NY; José M. Serrano, senador (D-29); Amanda Séptimo, asambleísta (D-84); concejal Pierina Sánchez, (D-14); y Janet Peguero, vice presidenta del condado de E Bronx.

