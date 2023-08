Uniforme y lema

Para imponer la ley, el color del uniforme, o el lema de combate, tienen poca importancia. Lo trascendental es que se comprenda que la Policía es un auxiliar de la justicia, y que su misión es proteger al indefenso.

De gris a azul, poco importa. No es el color que ha fallado en la Policía. Son las actitudes, los métodos de trabajo, la visión distorsionada de que perseguir al delincuente es un ejercicio personal, que deja presos o muertos, y no un seguimiento judicial.

El gris es rancio, está ligado a la vieja policía política de Joaquín Balaguer, donde se irrespetaban los derechos humanos de los ciudadanos, y se violaban las leyes cada día.

Aunque muchos no lo creen, si fue una gran transformación sepultar a la policía política, y sacar de los cuarteles los letreros donde se decía que los comunistas eran enemigos de la patria y la institución. El control del libre intercambio de las ideas, y el flujo del pensamiento nunca puede ser controlado por nadie, y menos por la fuerza de las armas.

El principal reto de hoy de la Policía no es cambiar el uniforme. Un simple pantalón y camisa hay que quitárselo y lavarlo luego de cada servicio. Hay que ir al fondo de las reformas, y trabajar con el ser humano y su responsabilidad.

El policía tiene que dejar a un lado la cara fea, tiene que comprender que una sonrisa es necesaria cuando un ciudadano le pasa por el lado. Su misión no es ser distante de la comunidad, sino parte esencial de ella.

El policía tiene que aceptar que su misión de resguardar el orden público debe comenzar con ser el protector del indefenso. La persecución de un criminal se debe hacer por medios científicos, sin nunca poner en peligro al ciudadano común y corriente. Los efectos colaterales no pueden golpear al que de por si vive temeroso.

El viejo lema de la Policía me parece bien. Ley y Orden es lo que necesita el país. Respeto a las leyes, y orden para vivir en paz. Son los hombres que cometen errores, no los slogan.

No tengo objeciones a Proteger y Servir, es lo que debe hacer el nuevo policía. No tratemos el problema de la reforma como un cambio de imagen corporal. Poco importa el maquillaje, sino se comprende que el principal compromiso de la policía es ser un auxiliar de la justicia, y un protector de la vida. ¡Ay!, se me acabó la tinta.

Por Manuel Hernández Villeta

Relacionado