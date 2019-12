Uniendo los puntos

Me imagino que todos conocen la imagen célebre que está formada por puntos, los cuales nos toca unirlos hasta lograr darle un sentido completo a la imagen. A veces nos sorprendemos porque no era lo que nos imaginábamos y otras veces decimos ‘’Si hubiera sabido que era esto, lo hubiera completado en menos tiempo’’.

Me pongo a pensar, ¿Cuántas veces luego que pasamos situaciones buenas o no tan agradables decimos algo semejante? Y en ese momento entendemos que era necesario trazar esa línea hasta ese punto que tanto dolió o que tanto nos emocionó simplemente para que el próximo punto con el cual uniríamos el anterior tuviera más sentido.

Pero este artículo no se enfocará en lo que ya pasó, sino en todo lo bueno que nos espera en el 2020 y como en ese año que ya se avecina, encontraremos sentido a todas las líneas trazadas.

A pocos días de terminar el año 2019, un año lleno de enseñanzas para mí, un año el cual me quitó la venda en los ojos que llevaba por años, logrando entender más la vida y el comportamiento humano. Un año donde cada alegría tuvo sentido, pero también lo tuvo cada lágrima ya que han sido parte de mi formación como mujer, pero más importante, lo que sigue moldeando mi carácter.

Ve desde ya analizando lo que este 2019 ha significado para ti y cómo le darás tu agradecimiento más sincero por el hecho de que has llegado hasta hoy 12 de diciembre. Quizás gateando, caminando o corriendo, pero has vencido.

¡Lo hiciste! Y te aplaudo porque muchos se quedaron a mitad del camino perdiendo la esperanza y sin dejarle espacio a sus más lindas ilusiones.

Quiero que hoy tomes ese tiempo para ti y luego limpies tu alma de interferencias para que puedan llegar las señales del 2020 que tanto has pedido de rodillas.

Estoy segura que el 2019 fue un año de ensayos y preparación. Sin embargo, el 2020 será el año del rodaje de tu película y del estreno también. Desde ya anota cuántas personas querrás que estén en la premier y sobre todo quien será el director principal, en mi caso eso sin duda le corresponde al Big Boss (ya saben quién es).

Declaro que, en el próximo año todos los puntos que terminarás de unir te revelarán tu propósito y sobre todo te hará sentido la imagen final. Y no solo que tendrá sentido, sino que la amarás, porque cada punto estará lleno de heridas, sueños, lágrimas, abrazos, amor sincero, paz, fortaleza, descubrimiento y oración. No me cabe la menor duda de que juntos validaremos que después del caos está el milagro.

La victoria ya te la entregaron, ¡mírala, ahí la tienes en tus manos!, ahora te toca a ti demostrarlo.

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso.

