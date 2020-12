Unidos por San Pedro de Macorís: realizan un gran seminario para el desarrollo de la provincia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con la participación de ministros, diplomáticos acreditados en el país, legisladores, alcaldes y representantes de diversos sectores sociales, fue realizado ayer el seminario Iniciativas para el Desarrollo de San Pedro de Macorís, impulsado por la Oficina Senatorial y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

Asimismo, se buscó definir cuáles pudieran ser las iniciativas estratégicas, los ejes y los pilares en que debe fundamentarse el nuevo renacer de San Pedro de Macorís.

Los participantes destacaron que el Plan a la sumatoria de planes municipales de desarrollo, con toda la unidad de todos los sectores.

“Es unir las fortalezas y oportunidades de cada municipio, en una propuesta que abarque todo nuestro territorio provincial. Es trabajar al unísono también, atacando las debilidades y amenazas que tenemos. Es trabajar unidos, para lograr que las oportunidades crucen transversalmente por todo el territorio provincial y permita en esencia, un desarrollo armónico y equilibrado de todo el territorio, y de todos nuestros actores sociales”, apuntaron.

El senador de San Pedro de Macorís, Franklin Peña, expresó que constituye un honor poder compartir un “noble ideal”, para dotar a la provincia de las “herramientas e instrumentos fundamentales, que permitan nuestro definitivo despegue”.

Agradeció la presencia y el apoyo de los presentes, sobre todo a Miguel Ceara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo; quienes apuestan a proyectos que permitan despegar “hacia nuevos y promisorios horizontes”.

“Uno de los objetivos básicos de este seminario es comenzar a romper ese hechizo que nos desune y así a transitar el camino de la unidad, de la solidaridad, de propósitos comunes y de acciones comunes en favor de todos nuestros habitantes”, dijo.

El legislador continuó: “Un primer desafío es definir qué provincia queremos. Cuáles son los motores de desarrollo que entendemos deben impulsar a nuestra provincia. Un segundo desafío, crear mesas de trabajo sectoriales, que nos permitan diagnosticar, diseñar, planificar y ejecutar políticas públicas efectivas para el progreso de la provincia. Esto parece sencillo, pero no lo es. Y no lo es, porque no es fácil poner de acuerdo a tantos actores dentro de una provincia”.

En tanto, el embajador de la Federación para la Paz Universal, José Manuel Quirós, manifestó que se trata de un “hecho sin precedente para la República Dominicana, que busca unificar todos los sectores”, y dijo sentirse “agradecido” por haber sido invitado al evento.

Añadió que está en toda la disposición de colaborar con todos los municipios y distritos que así lo necesitan.

Por su parte, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, dijo que desde el Congreso se trabajará para que la provincia obtenga su desarrollo como antes era; señaló que está en toda la disposición de colaborar desde el Congreso por el bien de todos los petromacorisanos.

El obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís, monseñor Santiago Rodríguez, afirmó que el seminario constituye “un paso de avance para nuestra sociedad, en especial para la provincia de San Pedro Macorís; con el mismo se busca unir todas las fuerzas vivas de la provincia para un mayor desarrollo”.

De su lado, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, apuntó que “no puede haber desarrollo si no se reduce la brecha de la violencia contra la mujer”, y señaló además que “la desigualdad que impera en la sociedad y el machismo hacen que la mujer sea vulnerable”.

Afirmó que desde el Ministerio se hacen todos los esfuerzos para disminuir el maltrato contra las féminas, y manifestó que trabajan en proyectos y políticas con el fin de erradicar este flagelo en la provincia.

Los temas desarrollados fueron los siguientes:

Miguel Ceara Hatton: Política pública para el desarrollo

La Salud en la provincia de San Pedro de Macorís, a cargo del Dr. Jesús Feris Iglesia

Municipalidad y desarrollo local, por Johnny Jones, secretario general de la Liga Municipal Dominicana

El compromiso de los legisladores de San Pedro de Macorís con el desarrollo provincial, por el senador Franklin Peña

El ordenamiento territorial y el desarrollo local, por el Lic. Domingo Matías, viceministro de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

La mujer en el Desarrollo presente y futuro de la provincia de San Pedro de Macorís, a cargo de la ministra Mayra Jiménez

El seminario fue realizado en un hotel de Juan Dolio, Guayacanes.-