Unicef: “Solo uno de cada cinco adolescentes en RD usa internet siempre que lo necesita”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en conjunto con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), lanzaron este martes el primer estudio Kids Online República Dominicana sobre cómo las personas adolescentes utilizan el internet en el país.

De acuerdo a un comunicado, en el evento se presentaron los resultados del estudio y sus recomendaciones para adolescentes, empresas digitales, medios de comunicación, Gobierno, familias y docentes.

Dentro de los hallazgos del estudio, se establece que en el país solo 1 de cada 5 adolescentes puede usar internet siempre que lo necesita, estando lejos de cumplir la recomendación del Comité de los Derechos del Niño, en su recientemente publicada Observación General número 25, que recoge los derechos de la infancia al acceso digital, y a la vez considera que la protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno virtual es fundamental.

“El estudio revela las importantes desigualdades existentes entre los adolescentes del país en cuanto al uso de internet. El hecho de que la mitad de los adolescentes únicamente accede a internet a través del celular implica una gran limitación de las posibilidades de desarrollo personal, en términos del tipo de actividades que hacen, de acceso a los contenidos y experiencias digitales. Pero, esta desigualdad se acentúa si comparamos que esta cifra asciende al 70% de los adolescentes, cuyas familias son de nivel socioeconómico bajo y se reduce al 30% en los adolescentes que viven en hogares de nivel socioeconómico medio y alto”, expresó Rosa Elcarte, representante de Unicef en el país.

Según el informe, durante la pandemia por la covid, se evidenció que el vínculo de los adolescentes con el sistema educativo no se rompió.

Todos los adolescentes participantes reportaron haber mantenido algún contacto con el sistema educativo a través de internet, pero en los hogares de nivel socioeconómico muy bajo, solo 4 de cada 10 pudieron acceder a videollamadas.

Asimismo, uno de cada tres adolescentes considera que sus padres, madres o cuidadores saben poco o nada acerca de lo que hacen en internet.

“Esto evidencia una necesidad de acercamiento por parte de los familiares adultos para acompañar lo que hacen los y las adolescentes en el mundo virtual”, señala el documento.

Entre los hallazgos se han destacado diferencias de género respecto a las preferencias de uso de redes sociales entre chicas y chicos. Los chicos reportan usar la internet para jugar y las adolescentes para las redes sociales. Por otro lado, el estudio presenta que las niñas y adolescentes se sienten más inseguras en internet que los niños y adolescentes.

A su vez, Elcarte enfatizó en que los niños y niñas no son expertos digitales por defecto. “El hecho de que hayan nacido rodeados de tecnología no significa que sepan cómo defenderse ante los riesgos que pueden ocurrir en internet. Kids Online evidencia la importancia de preparar y acompañar a niños, niñas y adolescentes para que se desenvuelvan de manera segura en los ambientes digitales”, agregó.

“Gracias a esta iniciativa, el Gobierno dominicano cuenta con las evidencias y el conocimiento necesario sobre los niños y adolescentes que todavía no tienen acceso a internet, con el objetivo de garantizar de manera universal su derecho a la inclusión digital”, manifestó el doctor Nelson De Jesús Arroyo Perdomo, presidente del Consejo Directivo del Indotel.

Kids Online República Dominicana, incorpora las voces y las preocupaciones de las personas adolescentes respecto a sus experiencias cotidianas en el uso de internet.

“Hay un sinnúmero de aplicaciones que no me garantizan que mis datos estén 100% seguros, hay algunas que me piden autorización para acceder a mis datos, por ejemplo, mis galerías de fotos y eso no me hace sentir muy seguro que digamos”, afirmó uno de los adolescentes participante consultado.

Aun así, la mayoría de los adolescentes perciben la internet como algo positivo. No la consideran un lugar lleno de peligros y riesgos, sino un espacio habitado por oportunidades para los niños, las niñas y adolescentes, mostrándose en el estudio que el 63% están de acuerdo con la afirmación de que “en internet hay cosas que son buenas para jóvenes de mi edad”.

El estudio recomienda al Gobierno, democratizar el acceso a dispositivos como computadoras o laptops, desarrollar programas de autocuidado en internet en niños, niñas y adolescentes, así como regular y mejorar la gobernanza de internet en alianza con las empresas digitales, como forma de asegurar los derechos de la niñez.

A las familias se les sugiere formarse en el uso seguro de internet para poder dialogar y tener una participación en el mundo digital junto a sus hijos e hijas. Los padres pueden y deben jugar con ellos y ellas; hacer videos en conjunto y ser parte de las comunidades digitales frecuentadas por sus hijos e hijas.

Los consejos para las empresas van orientados en desarrollar productos que garanticen la protección de los datos y de la información personal de niñas y niños usuarios, que las plataformas tengan canales de denuncia accesibles y que se respete de manera contundente la legislación aplicable. A los medios de comunicación, se les exhorta a que se acerquen a la temática de tecnologías e infancia desde los datos y las evidencias existentes, evitando una cobertura sensacionalista o que ponga en riesgo el derecho a la privacidad o a la integridad física y mental de una persona menor de edad.

La investigación se realizó aplicando la metodología internacional Kids Online, la cual examina las experiencias de uso, riesgos y seguridad en línea de los niños, niñas, adolescentes de 11 a 17 años, al igual que a sus familias. Este modelo ha sido aplicado en más de 30 países, siendo la primera vez que se aplica en República Dominicana.

Recursos

Unicef junto al Ministerio de Educación (Minerd) y Plan International, han diseñado las plataformas educativas E-mentores y E-pana para padres y para adolescentes, con el fin de que puedan educarse sobre cómo acompañar, prevenir los riesgos y aprovechar las oportunidades que ofrece internet.

Todos los detalles del estudio están disponibles en http://unicef.org/dominicanrepublic/ y en la página web del Indotel (https://www.indotel.gob.do/).-

Relacionado