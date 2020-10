UNICEF llama a la sociedad dominicana a unir esfuerzos para el éxito año escolar 2020-2021

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) hizo un llamado a la sociedad dominicana a que apoye la estrategia educativa integral ‘Aprendemos en Casa’, preparada por el Ministerio de Educación (MINERD), acompañada por UNICEF, y otros organismos nacionales e internacionales que dieron soporte para conseguir la mejor educación no presencial posible para el año escolar 2020-2021.

“Aprendemos en Casa es una innovadora estrategia educativa integral, donde el estudiante y su familia son el centro del proceso, el cual tiene tres componentes principales: el docente, los cuadernillos y los recursos multimedia difundidos por televisión, radio y plataformas digitales”, de esta manera, Rosa Elcarte, representante de UNICEF en el país describe la estructura de aprendizaje desarrollada.

La educación es un derecho fundamental de la infancia y de la adolescencia, sin importar las circunstancias de emergencias o pandemias, ya sean globales o nacionales. Este año, la pandemia del COVID-19 ha generado en todos los países del mundo retos difíciles, por lo cual se hace precisa la unión a fin de trabajar para que todos los niños, niñas y adolescentes continúen su educación y no abandonen la escuela.

UNICEF está dando soporte en varios elementos de esta estrategia, desde las propuestas pedagógicas de los cuadernillos; su edición, diagramación e impresión, las guías para docentes, la formación de los profesores, la inclusión educativa para niños con discapacidades y el apoyo psicoemocional para todos los estudiantes.

Según el comunicado de prensa de la agencia internacional: la innovación y la integralidad son los elementos más destacables de esta estrategia, la cual tiene los siguientes componentes:

El docente de cada niño va a seguir siendo una figura fundamental en su aprendizaje acompañando al niño o niña por la vía de WhatsApp o telefónica, ya sea de forma individual o grupal, apoyando a la familia y valorando el avance de los aprendizajes. Los cuadernillos mensuales, desde preprimario hasta primer ciclo de secundaria, representan otro elemento innovador dentro de la estrategia, y están diseñados para que, a través de actividades entretenidas y dinámicas, se promuevan las competencias fundamentales seleccionadas del currículo, como lo son: la comunicación, la resolución de problemas, el pensamiento creativo, lógico o crítico, etc. El trabajo con los cuadernillos conlleva una duración de trabajo diaria de 2 a 3 horas, según el grado. Clases y materiales audiovisuales, que se relacionan con los cuadernillos y los complementan, y que se transmitirán por varios canales de televisión abierta y por cable, emisoras de radio; y que también van a estar en la página web del MINERD. La programación educativa tendrá una duración diaria de 1 a 3 horas, según el grado académico, y será repetida varias veces al día.

“Estos cuadernillos van a llegar a todos los niños y niñas. No va a haber excusas para aprender, si no hay internet, si no hay televisión, si no hay electricidad, todos los niños van a tener un cuadernillo mensual con actividades diarias, para desarrollar sus competencias y un docente que va a acompañar al estudiante, y que a su vez brindará apoyo a las familias”, agregó Elcarte.

Pensando en las familias

Dado que las familias pueden tener entre 2 y 4 hijos, y solo una persona para apoyarlos, y que además tienen que hacer más tareas en la casa, para que sea más fácil este soporte hacia los hijos, los cuadernillos mensuales tienen temas similares, aunque por supuesto con distintos grados de complejidades, según el ciclo escolar.

“En esta labor conjunta se ha pensado en las familias más vulnerables, con dificultades de lecto escritura, a quienes los docentes ofrecerán apoyo adicional, pero además va a haber un canal de televisión y de radio para las familias, donde cada día se va a explicar de forma sencilla lo que le corresponde hacer al estudiante ese día, de acuerdo con las actividades del cuadernillo”, explicó la doctora Elcarte.

Inclusión educativa

Elcarte destaca que “uno de los elementos más importantes a resaltar del trabajo efectuado por el MINERD es el esfuerzo que están haciendo en medio de esta pandemia para lograr, que como parte de la estrategia ‘Aprendemos en Casa’, se alcance la inclusión educativa de los niños y niñas con discapacidad, tema que no es tan común en muchos países, y no se había hecho de una forma tan integral como hasta ahora en República Dominicana, y es que hay adaptaciones de los materiales de aprendizaje accesibles para niños y niñas con discapacidad visual, auditiva e intelectual”.

Apoyo financiero

UNICEF, agradece el gran apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID). “Sin ese soporte, no hubiera sido posible el apoyo que se está dando al Ministerio de Educación “, citaba el documento de prensa.