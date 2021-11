Unicef denuncia que el borrador del Código Penal permite castigar a menores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARO, SANTO DOMINGO.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunció este miércoles que el borrador del Código Penal, que estudian los legisladores, permite a los padres emplear el castigo físico en contra de sus hijos.

En un comunicado, la entidad se refirió a un párrafo del artículo 123 de la propuesta de Código Penal, “que permite la disciplina violenta en el hogar”, lo que, a su juicio, “implica un retroceso sobre la legislación vigente”.

La representante de Unicef en el país, Rosa Elcarte, señaló que el Código Penal “debe proteger a la niñez contra la disciplina violenta” y que la violencia “nunca es ni será la solución, pues no educa, no ayuda y no debe ser tolerada”.

“En un país de renta media alta, con el nivel de desarrollo social y económico que tiene República Dominicana, no puede permitirse tener un Código Penal, en pleno siglo XXI, que autorice a los padres a que golpeen o maltraten a sus hijos, como se hacía en décadas pasadas”, apuntó Elcarte.

La encuesta Encuesta Nacional de Hogares, Enhogar 2019, realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) con el apoyo de Unicef, “mostró una dramática realidad, y es que, en territorio dominicano, el porcentaje más alto de niños que sufren disciplina violenta se da entre los 3 y 4 años”, agregó el comunicado.

“Si la sociedad dominicana quiere poner fin a la violencia en el país, debe romper el círculo intergeneracional de la violencia, y para ello debe dar los pasos necesarios, empezando por contar con un Código Penal que no sea permisivo de la disciplina violenta”, concluyó Elcarte.

