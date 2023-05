UNICARIBE da apertura a primer programa de maestría en “Comunicación Política y Marketing Digital” del país

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Universidad del Caribe (UNICARIBE), abrió formalmente la maestría “Comunicación Política y Marketing Digital”.

Este programa es el primero en su clase en el país y es el resultado de una alianza entre UNICARIBE, la Universidad de Lleida y Next Educación, prestigioso centro de educación superior con sede en Madrid, España.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, quien destacó la labor de UNICARIBE y ofreció su apoyo para esta maestría tan pertinente, sin importar banderas políticas.

De su lado, el rector de UNICARIBE, doctor Emilio Mínguez, expresó que la comunicación política es sumamente muy importante en los momentos actuales, debido a que hay muchos dirigentes políticos y empresariales que no cuentan con las habilidades necesarias para comunicar sus planes estratégicos.

“Por primera vez, UNICARIBE brinda la oportunidad para que los actores con dedicación en la política adquieran conocimientos avanzados sobre competencias y habilidades que les permitan alcanzar la excelencia en el ámbito político, a través de la comunicación, la estrategia y el uso del Marketing digital, gracias a esta importante alianza con la Universidad de Lleida en España y la institución Next Education, que ofrecerá a nuestros estudiantes la oportunidad de contar con una doble titulación universitaria”, expresó la coordinadora de este máster, Altagracia Tavárez.



“Es un placer estar en el punto de salida de esta maestría. Me complace mucho encontrarme en este momento tan oportuno, debido a que se acerca un proceso electoral en República Dominicana y a la vez complejo, porque cada día existen elementos nuevos como la inteligencia artificial que cambian los paradigmas de todo”, dijo Manuel Campo Vidal, presidente de Next Education.

Para Campo Vidal, la virtud de esta nueva maestría es renovarse directamente, que los profesores sean personas que enseñan de aquello que trabajan o han trabajado durante mucho tiempo. Que exista pluralidad y sobre todo vinculación con la actualidad.

La apertura del máster incluyó la exposición “Los retos de comunicar en la sociedad digital del siglo XXI”, a cargo del experimentado periodista español Manuel Campo Vidal.

Para los interesados en formar, próximamente se estarán ofreciendo nuevos planes de estudios con esta maestría en Comunicación Política y Marketing Digital.

En dicha apertura, también estuvieron presentes canciller de UNICARIBE, maestro José Alejandro Aybar; la vicerrectora ejecutiva, Zoraima Cuello y una representación importante de los principales partidos políticos del país y personalidades clave de la vida pública.

