UNIBE se suma al programa de investigación en salud de Grupos Minoritarios

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Universidad Iberoamericana (UNIBE), a través de su acuerdo de colaboración en investigación con la Universidad de Tulane, se ha sumado al consorcio que implementa un novedoso programa de formación avanzada en investigación. El programa está dirigido a estudiantes de postgrado pertenecientes a grupos sub-representados en las ciencias del comportamiento, ciencias biomédicas y ciencias sociales. A la vez, el programa prioriza la investigación sobre inequidades en la salud.

Una nota de prensa indica que el programa, liderado por la Universidad de Tulane cuenta con socios en Perú, Cuba, la República Dominicana (representada por UNIBE) y Sierra Leone. El programa les proporciona a estudiantes provenientes de grupos minoritarios una experiencia de investigación colaborativa en las universidades socias desde 12 semanas hasta un año. Esta modalidad permite aunar esfuerzos entre las instituciones y asegurar colaboraciones bilaterales, insertando a los estudiantes en proyectos en curso entre las instituciones socias.

La experiencia de investigación en República Dominicana estará a cargo del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global, instituto líder nacional en la investigación en medicina tropical y salud global quien desde hace años desarrolla un acuerdo bilateral de investigación con la Universidad de Tulane que ha llevado a múltiples publicaciones. El programa además se enlaza a las iniciativas de inclusión y diversidad que forman parte de los valores institucionales y el nuevo Plan Estratégico Institucional de UNIBE. El programa de formación está financiado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

