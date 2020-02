UNIBE informa rector Julio Amado Castaños “se encuentra en franca mejoría” tras accidente isquémico

View this post on Instagram

✨GOOD NEWS! | Nos complace informarles que nuestro rector, el doctor Julio A. Castaños Guzmán, se encuentra en franca mejoría y nos envía un caluroso saludo cargado de muchas bendiciones 💙. A través de esta fotografía 📸, acompañado de su hija mayor, la señora Sarah Castaños, nos desea una excelente semana. #UNIBE