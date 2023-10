UNFPA presenta programa de asistencia al país por los próximos 5 años

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), presentó su Programa de Asistencia al País 2023 – 2027 enfocado en la implementación de iniciativas que contribuyan a un desarrollo humano sustentable, con perspectiva de equidad de género y de derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos.

Este será el séptimo programa que desarrolla la organización junto al Gobierno dominicano. Su construcción parte de la identificación de los desafíos de desarrollo prioritarios y la definición del plan de abordaje a través de áreas estratégicas.

El mismo será desarrollado a la par del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de 1994 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Dentro de las acciones contempladas se incluye la continuación de adquisición de anticonceptivos modernos para su distribución en la red de salud pública, a favor de millones de usuarias y usuarios, así como los procesos de acompañamiento para la reducción de los embarazos en adolescentes y de la mortalidad materna.

También la erradicación de la violencia de género y de prácticas nocivas contra mujeres, adolescentes y niñas.

De igual manera, el programa incluye la consolidación de las capacidades nacionales de producción y diseminación de datos de calidad desagregados sobre temas de población y desarrollo que permitan el mapeo de las disparidades demográficas y las desigualdades socio-económicas y apoyen al fortalecimiento de las políticas nacionales y las agendas de desarrollo internacional.

Robustecer las políticas nacionales y las agendas de desarrollo internacional, está también entre las metas de este plan, incluyendo la recolección de datos de calidad y la integración del análisis basado en evidencia, para conocer las relaciones entre las dinámicas poblacionales.

En el marco del acto conmemorativo de presentación del Programa de Asistencia País, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Mauricio Ramírez Villegas, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en República Dominicana; Mayra Jiménez, ministra de la Mujer y la representante de UNFPA México y directora de país para la República Dominicana y Cuba, Alanna Armitage.

En su intervención, Ramírez agradeció a los socios y aliados presentes por su identificación con el impulso de las iniciativas que se presentan desde el Sistema de Naciones Unidas: “Nuestra asistencia técnica siempre busca unificar esfuerzos mediante una acción colectiva y combinando recursos y competencias de múltiples actores para complementarnos y maximizar nuestro valor agregado en la innovación hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, puntualizó.

Además, valoró el trabajo desarrollado por la agencia y aclaró que “UNFPA es un pilar fundamental del esfuerzo colectivo, por esto quiero felicitar y reconocer el compromiso colectivo del equipo de UNFPA bajo el liderazgo de Sonia Vásquez”, agregó Ramírez.

De su lado, Jiménez en su intervención valoró toda la dedicación y esfuerzo de la representante nacional saliente, Sonia Vásquez y auguró éxitos a quien tendrá la responsabilidad de calzar sus zapatos.

“Desde el Ministerio de la Mujer queremos expresar nuestra gratitud y alegría de poder participar en este significativo encuentro para socializar los logros que impulsa UNFPA. Hoy tenemos la oportunidad de reflexionar sobre ese exitoso sexto programa país, el cual ha dejado un impacto muy significativo en nuestro país y eso ha sido posible gracias a la colaboración entre esta importante agencia y el Gobierno dominicano”, expresó.

Mientras que Armitage, manifestó que “es un honor estar en el país para participar de este evento en el que celebramos los resultados del recién concluido programa país de UNFPA y socializamos las metas que estamos trabajando desde 2023 hasta 2027. Todos ustedes son nuestros aliados cercanos en el país y con quienes tenemos el privilegio de colaborar en pro de los derechos y opciones de todas las personas”.

El encuentro contó con la presentación de la «Memoria UNFPA 2018 – 2022: hacia dónde vamos 2023 – 2027» a cargo de Jeannie Ferreras, oficial nacional de programas de Género y Juventud de UNFPA.

Además, la actividad también tuvo el panel «Importancia del trabajo de UNFPA en República Dominicana» moderado por el periodista Ramón Stalin Montero y en el que participaron Wilfredo Lozano, director Instituto Nacional de Migración (INM); Syra Taveras, directora ejecutiva del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), y Elías Dinzey, gerente general de la Fundación Popular, en el que se socializaron los avances en materia de las proyectos desarrollados por la agencia en el país, así como reflexiones sobre el impacto logrado con la colaboración de socios estratégicos.

Transición de la representación nacional

A lo largo de la actividad se dedicó un espacio especial moderado por Alanna Armitage, representante de UNFPA México y directora de país para la República Dominicana y Cuba, quien dirigió la ceremonia de transición del liderazgo de UNFPA y además aprovechó para honrar la trayectoria de Sonia Vásquez, quien fungió como representante nacional del UNFPA por los últimos 13 años.

“Sabemos que la implementación del sexto programa país y la planificación de este nuevo programa no habría sido posible sin un liderazgo eficiente de la oficina de UNFPA en el país, por eso quiero extender mis felicitaciones a Sonia quien ha trazado la ruta que ha recorrido en este equipo”, puntualizó Armitage.

El momento también tuvo la participación de Elba Franco, encargada de la Escuela Nacional de Migración, quien compartió sobre sus vivencias y la trayectoria de la representante saliente.

“Gracias por darme el privilegio de honrar a una amiga. Cuando me pidieron decir unas palabras sobre Sonia Adelina, -risas- mi reacción inmediata fue pensar que sería imposible porque necesitaría meses y quizás años de lo que Sonia significa para mí. Hablar de Sonia es transitar muchos caminos; de mis vivencias con Sonia he aprendido que siempre es posible contribuir, que hay caminos insospechados a los cuales no debemos temer porque allí hay espacio para identificar compromisos”, compartió.

La emotiva celebración tuvo la intervención de la representante saliente, Sonia Vásquez, quien en su intervención expresó agradecimiento por el apoyo de los aliados y socios para lograr el cumplimiento de la agenda UNFPA en el país.

“No se puede pensar en el desarrollo si no reflexionamos en esos tres grandes pilares hoy, el tener gobiernos fuertes y una sociedad civil fuerte también; sin estos y el sector privado en alianza con estos dos primeros que menciono, no es posible pensar en un desarrollo inclusivo como el que apostamos”, mencionó Vásquez en sus palabras de despedida.

Al concluir sus palabras Vásquez hizo formal entrega del pin institucional como símbolo del traspaso del legado que asumirá Mario Serrano Marte.

En su oportunidad, el representante nacional designado manifestó: “para mi es un honor el agradecimiento y la confianza del sistema, el tener siempre delante de nosotros a quienes queremos servir que son nuestra inspiración y las personas a las que se debe nuestra institución”.

Sobre nuevo representante de UNFPA

Mario Serrano Marte, quien será el nuevo representante nacional de UNFPA a partir de noviembre de 2023, para continuar avanzando en la meta de lograr una República Dominicana donde cada embarazo sea deseado, cada parto sea seguro y cada persona joven alcance su pleno desarrollo.

Serrano Marte posee una maestría en Sociología.

Del 2020 a 2023, ha sido asesor y director de oficinas y programas del Gobierno dominicano que abordan el tema de la Ética Pública y Ciudadana.

También ha servido como coordinador social de los Jesuitas para América Latina y el Caribe, lo cual incluye la coordinación de diversas redes: centros sociales, el servicio jesuita a refugiados y migrantes y el servicio a comunidades indígenas y afrodescendientes.

UNFPA en República Dominicana

El UNFPA ha trabajado durante más de cuatro décadas en la República Dominicana, propiciando avances en materia de derechos humanos. A lo largo de estos años la agencia ha ayudado a transformar las vidas de millones de mujeres, adolescentes y niñas, apoyando al Estado para garantizar la igualdad de género y el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Dentro de sus grupos de enfoque además contempla a personas con discapacidad, personas adultas mayores, migrantes y jóvenes, todo con el firme objetivo de acelerar el progreso hacia la consecución de la Agenda 2030, incluidos los tres resultados transformadores.