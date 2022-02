UNEV se encamina a la creación de su gestión Oficina de Negocios 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Miembros del Consejo Académico de la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), bajo la coordinación del director de Investigaciones, participaron en jornadas de trabajo presencial y virtual con miras a la creación y funcionamiento del sistema institucional denominado Oficina de Negocios (ONUNEV).

El coordinador del taller, Diógenes Aybar, explicó que el encuentro tuvo como objetivo que las autoridades den a conocer la importancia del concepto “negocio-universidad”, al tiempo de imprentarlo y tomar conciencia de lo trascendente y beneficioso de este modelo aplicado a la academia.

“Este taller no es más que la búsqueda de que las autoridades (rector-vicerrectores-decanos) participen de esta idea, la “descuarticen”, le sumen cosas, le quiten cosas, y hagan todas su opinión para salga de aquí no sea la unidad que diseñó Diógenes Aybar en base a toda su experiencia; sino la unidad que es consenso de ese diseño conceptual y lo que las autoridades de la universidad entienden que deben ser”, añadió.

El académico explicó que lo primero que se hizo fue convocar a los decanos para informarles los aportes y servicios que pueden hacer los profesores a la iniciativa; además de identificar los investigadores para integrarlos al Centro de investigaciones Científicas y Desarrollo de Tecnologías (TECUNEV), a fin de desarrollar investigadores, producir patentes y tecnologías que se pueden llevar al mercado.

“Si yo no invito a los decanos a que participen no estoy haciendo el trabajo que me corresponde. Los decanos tienen que participar porque es una importancia grandísima que tienen en este proceso para aprovechar lo que esta oficina puede hacer para los decanatos, investigadores y para la universidad”, rectificó el coordinador del evento, el cual se realizó del 9 al 11 de febrero en el aula 223 del recinto UNEV-Santo Domingo.

Participantes

Entre los participantes en esta primera reunión, estuvieron Diógenes Aybar, director de Investigaciones; César López, vicerrector de Investigación, Innovación y Postgrado; Santiago Kalaf, director Ejecutivo de Oxinat; Jehová Peña, director Asociado de Investigaciones y Claudio Adams, decano de FACEDE.

Además, Víctor Espaillat, decano de FADER; Libia Alcántara, decana de la Facultad de Humanidades; Milagros Iberie, directora de Procesos Académicos; Alfredo Osser Veras, decano de la Facultad de Teología; José Ramírez, director Ejecutivo del CIAE, y Luis Manuel Castillo Cobas, director de Postgrado.-

