UNESCO acoge iniciativa dominicana para conmemorar “Día de la No Violencia contra la Mujer”

EL NUEVO DIARIO, FRANCIA- La Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) recordó hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a través de una iniciativa presentada por la Delegación Permanente de la República Dominicana ante ese organismo.

En el vestíbulo central de la sede de la UNESCO, la misión diplomática colocó un enorme lienzo blanco, cuya superficie fue cubierta por mensajes de los Estados Miembros, expresando su firme rechazo a todo acto de ofensa, maltrato físico y psicológico en contra de la Mujer, sostiene el organismo internacional en un comunicado.

Las palabras de apertura fueron pronunciadas por Altay Cengizer, embajador de Turquía y presidente de la cuadragésima sesión de la Conferencia General, quien valoró positivamente la propuesta dominicana.

A seguidas, Gukser Corat, directora general de la División de Género de la UNESCO, evocó la efeméride, designada oficialmente por las Naciones Unidas en 1999, en recordación del asesinato de las hermanas dominicanas, Patria, Minerva y maría Teresa Mirabal.

Sobre el enorme lienzo con mensajes para detener la violencia contra la Mujer

El primero en escribir sobre el tapiz de 20 metros, colocado en el umbral de la emblemática Sala I, donde tiene lugar la 40ª Sesión de la Conferencia General, fue el Delegado de Turquía, Altay Cengizer, seguido por la Directora General de la UNESCO, Adreuy Azuulay, quien, con evidente emoción, se inclinó sobre el lienzo.

“La vida es un símbolo de gracia y es dada por Dios. La vida de la mujer no es menos que la del hombre”, fue una de las frases gravadas sobre la inmensa tela que adornaba la imponente sede del organismo multilateral.

“Ni una más, ni una menos”, fue otro de los mensajes plasmados sobre el gran lienzo, que simbolizan la lucha contra el feminicidio.

Embajador José Antonio Rodríguez interpretó el tema “Ella solo dijo no”

Acompañado de su guitarra, el embajador del país ante la UNESCO sorprendió a los funcionarios y visitantes de la Casa de la Cultura Universal, interpretando el tema de su autoría “Ella solo dijo no”.

“Ella solo dijo no, al estar sin amar, al besar sin querer, al abrazo ya gastado, a miradas repetidas, al perdóname y olvida, al susurro en el oído. Ella solo dijo no, y no está para contarlo”… este es un fragmento de las letras del tema compuesto por el diplomático y cantautor dominicano.

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 48/74, para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que la define como ” todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

