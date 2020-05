Unas 220 familias serán favorecidas con asignación de apartamentos en La Nueva Barquita

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Unidad para la Readecuación de la Barquita y Entornos (URBE) informó que por disposición del presidente de la República, Danilo Medina se estarán asignando apartamentos disponibles en La Nueva Barquita a las 220 familias debidamente registradas que aún quedan por trasladar desde La Ciénega y Los Guandules.

Según indica un comunicado de prensa, José Miguel González Cuadra, director ejecutivo de URBE informó, durante un encuentro con los comunitarios del sector, que esta disposición adoptada por el mandatario se fundamenta en la situación global de la pandemia COVID-19 y el estado de emergencia nacional contemplados en los decretos 134-20, 154-20 y 161-20).

URBE destacó que el criterio de traslado de excepción desde Nuevo Domingo Savio hacia La Nueva Barquita, obedece fundamentalmente al estado de emergencia y la disponibilidad limitada de una cantidad de unidades habitacionales, que permite al Estado dominicano en estos momentos presentar esta opción a las familias pendientes de traslado de Nuevo Domingo Savio.

La notambién agrega, que en los trabajos censales, actualizados y validados con la comunidad, han sido levantadas todas y cada una de las mejoras dentro del área de intervención en La Ciénaga y Los Guandules. En la primera etapa del proyecto, están pendientes todavía de traslado 220 hogares empadronados, sobre las 1,500 ya trasladados.

El director de la entidad aclaró que legalmente, no se puede generar ningún tipo de indemnización a aquellas personas que entraron al lugar luego de ser anunciado el proyecto, en búsqueda de percibir algún beneficio.

“En este sentido debemos continuar el proceso de indemnizaciones de las familias empadronadas, acogiéndonos a lo que las leyes y los proceso que la Contraloría de la República han establecido para los fines. Las personas fuera del padrón han sido debidamente advertidas de su situación”, asegura.

El personal de URBE iniciará en el día de mañana a contactar directamente a cada una de las familias empadronadas pendientes de traslado en las zonas citadas, para presentarles formalmente esta opción; de ser aceptada, se cancela la emisión de cheque por concepto de indemnización correspondiente.

Aquellas familias que no estén interesadas en esta propuesta, el proceso de indemnización (emisión de cheques y traslados) seguirá su curso normal, tal cual se ha estado ejecutando.

El proceso de traslado se hará de manera segura y ordenada; la firma de los documentos de asignación de apartamento se realizará el día de la mudanza y el personal de URBE estará presente y acompañará a cada familia hasta La Nueva Barquita.

Las familias trasladas en esta excepción se comprometerán formalmente mediante la firma del contrato a:

Cumplir con el reglamento de convivencia que rige el conjunto habitacional integral La Nueva Barquita.

Cumplir con el pago de la cuota de RD$1,000 de mantenimiento mensual, que cubre los servicios de acueducto y alcantarillado, recogida de basura y mantenimientos generales de áreas comunes.

Respetar lo establecido en el contrato de no vender, ni subalquilar el apartamento, hasta que no se cumple el tiempo establecido para que la unidad habitacional pase a bien de familia, so pena de perder derecho a uso del mismo.

Asistir al proceso de formación ciudadana, la cual será impartida luego de su traslado.

Asimismo, URBE continuará realizando encuentros de grupos reducidos, donde se les explicará y aclarará cualquier duda del proceso que van a ejecutar en las próximas semanas. También se les entregará el reglamento de residentes de La Nueva Barquita y se le informará el día de mudanza que le corresponderá.

Anuncios

Relacionado