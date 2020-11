UNAPEC presenta nueva oferta académica en Ciencias Económicas y Empresariales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Universidad APEC (UNAPEC) presentó su nueva oferta académica con base a los pensa por competencias dirigida a estudiantes y profesionales del área de negocios desde su Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales, junto a la Dirección de Admisiones y Reclutamiento Estudiantil, a través de una presentación virtual en la plataforma Microsoft Teams.

Los nuevo pensa que componen la currícula de APEC pertenecen a las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad, Mercadeo, Negocios Internacionales y Administración Turística y Hotelera de la institución académica, con el objetivo de reformularlos por competencias para colocar a los estudiantes como el centro de todo el proceso de aprendizaje.

En ese sentido, la decana de Ciencias Económicas y Empresariales, Aida Roca, expresó que es la principal motivación para lograr una participación colaborativa, acorde a las últimas tendencias educativas, profesionales y a las necesidades del mercado.

“En estos últimos meses hemos trabajado a nivel de expertos, con nuestro equipo técnico pedagógico en un análisis exhaustivo que nos ha llevado al logro de un curriculum por competencia, y que hemos complementado con la identificación de las demandas del entorno nacional e internacional a través del análisis de estudios que han hecho importantes asociaciones empresariales en el país y también a nivel internacional”, alentó Roca.

La decana señaló que: “Y con el aporte de comités consultivos compuestos por profesionales en ejercicio y representantes del sector empresarial. Se hicieron consultas con los egresados de Unapec, estudiantes activos, y comparativas con prestigiosas universidades a nivel nacional e internacional”.

Sostuvo que la oferta académica de UNAPEC es actualizada. “En nuestra estructura como Decanato, tenemos el Centro de Servicios, Investigación y Transferencia del Conocimiento al Sector Económico-Empresarial (CECOEM), a través del cual, ofrecemos servicios a las empresas e instituciones del sector económico nacional y se potencian alianzas para el desarrollo de proyectos de extensión e investigación con instituciones nacionales e internacionales”.

En su visión y compromiso social con el país, la Unapec, a nivel general forma a los estudiantes con competencias que les permitan ser profesionales exitosos, con visión global, segundo idioma, tecnología, liderazgo, pensamiento crítico, comportamiento ético, innovación y emprendimiento.

Además de estas competencias generales, el estudiante de negocios podrá manejar de forma general, sin distinción de carrera, las competencias de Gestión, Negociación y Análisis Financiero.

“Les invito a que exploren aún más sobre todo lo que podemos ofrecerles. Para ser un profesional líder en el área de negocios, UNAPEC es la mejor opción.

Nuestro posicionamiento en la sociedad dominicana, la internacionalización de nuestros programas, y la calidad de nuestros egresados, así lo demuestran”, exhortó la profesional de empresas y negocios.

De su lado, la directora de Admisiones y Reclutamiento Estudiantil, Emely Concepción motivó a los estudiantes potenciales que: “Inicien su proceso de admisiones en la Unapec para el cuatrimestre enero-abril 2021, porque estamos realizando un proceso de admisiones ágil y seguro, siguiendo todas las medidas recomendadas por el Ministerio de Educación Superior”.

“Estamos prestos a asesorarles en esta importante transición y que ustedes puedan contar con nosotros como sus aliados para construir su futuro”, reiteró Concepción.

Competencias generales

Las competencias generales de las carreras de negocios encierran la gestión, que se abarca el Manejo del Talento humano, recursos financieros y de Información, para maximización de la rentabilidad.

La negociación toca los acuerdos para generar estrategias competitivas para el mantenimiento y fortalecimiento de la empresa y el análisis financiero Interpretación de indicadores financieros y operacionales para la toma de decisiones.

Entre los aspectos relevantes de los nuevos pensa se incluyen pasantías, certificaciones, asignaturas electivas, doble titulación Empire State, inglés de negocios, simuladores y softwares y actitud profesional.

Aval internacional

La Universidad APEC ha sido la primera universidad dominicana en acreditar internacionalmente sus programas de Negocios, por The Council for Business Schools and Programs (ACBSP), que avalan el estándar de educación internacional que ofrece la Universidad. Así mismo todas las carreras de Negocios presentan la opción de una doble titulación con el Empire State College of New York.

El Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta con importantes convenios con Universidades de los Estados Unidos que hacen que nuestros estudiantes puedan acceder a doble titulación, y así diversificarse en otras áreas de los negocios, obteniendo, en adición al nuestro, un título

internacional.