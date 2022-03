Una visión utópica

Leer la relación de gastos en el período 2004 – 2011 de la gestión del presidente Leonel Fernández, presentada por el periódico Acento, nos da una panorámica de lo degenerados que son nuestros políticos con el dinero del pueblo y lo distorsionado que está su discurso de su accionar:

Leonel Fernández salió 70 veces del país, permaneciendo fuera durante 392 días, fue acompañado por comitivas oficiales integradas por 1,556 personas y gastó la suma de 49.1 millones de dólares, equivalentes a 1,939 millones de pesos.

En transporte aéreo los gastos estimados son de 23.9 millones de dólares. En transporte interno 1.3 millones de dólares y en hospedaje 16.4 millones de dólares. En gastos en restaurantes se estiman 3.1 millones de dólares y en compras 4.1 millones de dólares con montos detallados de 15 mil dólares a la semana y 30 mil dólares si el viaje era más prolongado.

Una de las motivaciones que tuvo el profesor Juan Bosch, para escribir ¨La mañosa¨, es justamente resaltar las penurias que un enfermizo niño y su familia, tuvieron que pasar como consecuencia de las diatribas políticas que vivía nuestro país, en la época caudillista, donde la presidencia se ganaba a tiro limpio. La mañosa, una mula de carga le fue prestada a un político aventurero quien, tiempo después la devolvió irreconocible, por el desgaste físico y el abuso que hizo del aminal. Lo mismo que han hecho los diversos gobiernos desde la apertura democrática hasta nuestros días, con el erario.

Al enterarnos de las acciones en contra de los intereses del país, de quienes dicen defenderlo, es dar razón a las aseveraciones de Pedro Francisco Bonó y Mejía al afirmar que: ¨los verdaderos causantes de las desgracias de nuestro país son los políticos, por ser ellos quienes encarnan el mal y generan todos los otros¨.

Los regímenes pasados como el de Ulises Heureaux, Horacio Vázquez y Rafael Leónidas Trujillo, son promovidos como la personificación del mal, en lo que no debemos volver a caer y sobre lo que debemos enfocar nuestros temores futuros, pero al conocer las acciones de los representantes de la democracia presente, debemos comportarnos con escepticismo y parodiar a Francisco del Rosario Sánchez: ¨No sé a qué temerle más, si a la dictadura o a la democracia¨.

Caudillos y demócratas, tienen el mismo comportamiento, asumen la misma actitud con los bienes del pueblo, que lo creen suyo, de su familiares y amigos partidarios. Es poco lo logrado en este Estado democrático. Seguimos bajo el antiguo orden, creyendo que estamos en otro.

¨Los dominicanos no vamos para ningún lado¨, decía Manuel Arturo Peña Batlle, no sabemos si con razón o sin ella, pero al enterarnos de las acciones que, desde el poder y sus esferas, se comenten en contra del destino de mucha gente, tenemos que seguir pensando que no somos una democracia, que nos falta mucho para lograr algún nivel de desarrollo estructural y mental, y que esto que nos venden como democracia, no es más que, una visión utópica.

Por Florentino Paredes Reyes

