Una supuesta fecha de presidenciales sorprende a oposición sin rival para Maduro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CARACAS.- La oposición venezolana sigue este jueves sin definir un candidato único para los comicios presidenciales de este año, que según fuentes opositoras, el Gobierno “está empeñado” en realizar el 8 de abril, fecha que el antichavismo rechaza porque no cumple las condiciones planteadas en el diálogo político.

La supuesta fecha, que no ha sido confirmada por el Gobierno, la dio a conocer este jueves Jorge Roig, uno de los asesores de la oposición venezolana en el proceso de diálogo con el Ejecutivo de Maduro, que subrayó el “empeño” de la llamada revolución bolivariana de celebrar los comicios dentro de 67 días.

“El Gobierno está empeñado en que eso (las elecciones) fuera el 8 de abril, y el 8 de abril no hay ningún tipo de posibilidades de tener las garantías, una cosa va con la otra”, sostuvo Roig en una entrevista en la emisora privada Onda.

El también expresidente de la principal patronal del país (Fedecámaras) indicó que la oposición está buscando conseguir en la mesa de diálogo la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), del que desconfían, y varias garantías para la contienda que, por decreto de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se hará antes de mayo.

“Lo fundamental, repito, es: (…) no me has dado garantías que son fundamentales para que este proceso sea transparente”, prosiguió el asesor del antichavismo que reconoció avances “medulares” en la mesa de negociación, que entró en un “período de consultas” ayer y que durará un máximo de cuatro días.

Los delegados de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidieron retomar el lunes pasado las conversaciones con el Gobierno de Maduro en República Dominicana, luego de que la ANC, integrada solo por chavistas y señalada de fraudulenta, decretase que las presidenciales se harían en el primer cuatrimestre.

El antichavismo rechazó esta decisión unilateral y aseguró que volvería a Santo Domingo a protestar y en búsqueda de que se postergue la fecha de las presidenciales, que generalmente se efectúan a finales de año en el país caribeño.

Roig dijo hoy que luego de tres días de reuniones el tema electoral está siendo uno de los principales escollos para un acuerdo definitivo entre las partes, y un punto en el que, afirmó, el Gobierno cedió, avances que consideró “leves”.

Comentó de nuevo que, en contra de lo que afirmó ayer el presidente Maduro, no se firmó ningún preacuerdo tras la última ronda de diálogos sino una “minuta” que quedó en poder del presidente dominicano, Danilo Medina, “para que no se hiciera un uso equivocado” de la misma.

Esta afirmación fue reiterada también hoy por el expresidente del Parlamento Julio Borges, vocero del equipo negociador de la oposición, que negó que Maduro tenga una “fotocopia” del acta de avances hasta ahora.

“Es preferible que no haya acuerdo a tener un mal acuerdo”, opinó el opositor.

Mientras tanto, el precandidato presidencial Henri Falcón, líder de la formación opositora Avanzada Progresista (AP), propuso a la MUD, de la que forma parte, definir mediante encuestas un aspirante unitario para enfrentar al jefe de Estado en las presidenciales.

El también exgobernador explicó que se haría una sola pregunta a los encuestados, sin especificar cuál, al tiempo que estimó que las encuestas tardarían un máximo de seis días en efectuarse.

Remarcó que los partidos que conforman la MUD estarían al margen de estos estudios de opinión y no dijo si esta propuesta ha sido analizada o comentada por la coalición opositora.

Aunque la MUD no ha decidido aún si participará en los comicios, Falcón se dijo convencido de que el camino para sacar al chavismo del poder es el electoral, “a pesar del ventajismo” del oficialismo.

Señaló que es “materialmente imposible” organizar una elección primaria para definir al candidato unitario del antichavismo, como proponen otras formaciones, y que la cercanía de las votaciones juega en contra de un consenso entre los partidos.

La MUD “está trabajando aceleradamente, (…) más tardar esta semana nosotros tendríamos que estar tomando una decisión en torno a esto”, agregó.

Relacionado