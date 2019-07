Una semana de fiesta para el sector inmobiliario

Para nadie es un secreto que la República Dominicana es un país con gran crecimiento económico, principalmente en temas turísticos, desarrollo inmobiliario e infraestructuras civiles.

Somos un marco de referencia en toda la región y esto debe seguir creciendo acompañado de un gobierno íntegro que trabaje de la mano con un sector privado productivo con una visión basada en la innovación y diferenciación. Cuándo colocamos ambos sectores, privado y público nos referimos a que deben trabajar de la mano apostando al mercado de libre venta y consumo. Esto permite un mercado de competencia sana, logrando un crecimiento orgánico y favorable, que es lo que se necesita en gran medida para que nuestro país se mantenga en un tren de desarrollo constante. Apostando a un sector tan productivo como es el desarrollo de unidades habitacionales que sigue marcando hitos a través de la ley 189-11 y que fue aprobada su modificación en los artículos 129-131 llevando el precio tope de venta para poder contar con los beneficios a un monto de $3,500,000 de pesos, esto trae consigo un respiro tan aclamado del sector construcción ya que esta relación anterior nos colocaba una camisa de fuerza que con ella los márgenes para los desarrolladores siempre se veían amenazados por cualquier cambio en el proceso macroeconómico de la nación.

Si bien es cierto que estamos logrando enormes avances, debemos tener cuidado a no caer en un positivismo garrafal y que ese gran crecimiento y necesidad de disminuir nuestro déficit habitacional que se encuentra acumulado en los precios de los $2,500,000 nos llene los ojos y tengamos la necesidad de aumentar los precios para aumentar nuestras ganancias. Nuestro déficit como país se encuentra estudiado por zonas geográficas y de ingresos per cápita que con dicha relación conseguimos el precio exacto necesario para esa vivienda tan necesitada de la mayoría de los dominicanos. Con este breve resumen queremos volver al punto inicial, tanto los desarrolladores como los gremios ferreteros, cementeros y de aceros no podemos dejarnos llevar por las emociones y el crecimiento histórico que hemos venido logrando como sector, y evitar a toda costa salir de nuestra ventaja competitiva, que es un gremio fuerte que garantiza viviendas seguras, de calidad y a precios asequibles a los dominicanos.

Por dicha razón invitamos a todos los involucrados en el sector a seguir apostando al mismo, a seguir invirtiendo de manera masiva a través de la ley 189-11 que es el mecanismo más seguro tanto para los inversionista como para los clientes finales que quieren adquirir su vivienda, ya que proporciona una transparencia sin igual, pero siempre con una meta clara, dar el mejor producto a un precio para que la mayoría de la población tenga la oportunidad de obtener su primera vivienda.

Hoy el sector inmobiliario se sigue abriendo el camino demostrando que es uno de los sectores más fuertes en la economía de la República Dominicana y creemos que es hora de que exista una mayor sinergia entre el sector financiero y las fiduciarias, que logremos desarrollar modelos donde la población además de beneficiarse con su primera vivienda, también pueda ser participe de los beneficios de los proyectos invirtiendo a través de los puestos de bolsa. Es necesario seguir apostando a esa vía y sé que el futuro es prominente y como dijimos en el inicio, la única manera de lograr las cosas es trabajando juntos: gremios, sector privado y público.

