Una sabia decisión

El año pasado el presidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara, había prometido que se estaría emitiendo una resolución para establecer como materia obligatoria el tema constitucional en carreras universitaria distintas al Derecho, todo lo cual estaría en curso para el año 2023. Ya es una promesa cumplida.

Valoramos positivamente la aprobación de la enseñanza de la Constitución en Instituciones de educación superior (IES) aprobada el 27 de julio del 2023 en la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y tecnología (MESCYT) a través del Consejo Nacional de Educación Superior (Conescyt), comunicado al país a través de diferentes medios de prensa.

El Nuevo Diario resaltó que ¨Franklin García Fermín, presentó la propuesta de aprobación, marcando un hecho sin precedentes en la historia del organismo¨, que fue secundada por el presidente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), José Hazim Torres¨. Y como nota importante resalta el diario que la ¨votación tuvo lugar en presencia del presidente del Tribunal Constitucional, el Magistrado Milton Ray Guevara¨.

Claro que sí. El Dr. Milton Ray Guevara ha sido el impulsador de la enseñanza de la Constitución en Instituciones de educación superior (IES) atendiendo la necesidad de robustecer el conocimiento de la misma entre los ciudadanos de caras a fortalecer la interacción de estos con las figuras y el órgano que magistralmente ha dirigido desde su inicio.

Esta ha sido una necesaria iniciativa, pero más aun, una sabia decisión, pues ahora más que nunca que las escuelas primarias dejaron de impartir moral y cívica, materia que nos aportara inicialmente conocimiento de nuestros valores patrios, esta aprobación viene a llenar ese vacío de manera responsable, acercando al conocimiento de todos, cuáles son los derechos, deberes, órganos y figuras constitucionales que nos garantizan y tutelan, así como sus potestades y funcionamientos.

Esta aprobación garantiza el cumplimiento Constitucional que dispone: Artículo 63.- Derecho a la educación.

Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. En consecuencia:…3) Con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica¨.

La presencia e incidencia del Presidente del Tribunal Constitucional, el Dr. Milton Ray Guevara en este proyecto que nos involucra a todos, procura encaminar y armonizar el postulado del artículo 184 de la Carta Magna que regula el Control Constitucional a través del Tribunal Constitucional, de modo que este pueda ejercerse y administrarse dentro de un marco de dignidad, comprensión y respeto entre los ciudadanos.

Con este accionar los ciudadanos lograremos comprender la magnitud de la responsabilidad de esa Alta Corte para administrar el contenido del artículo 6 que reconoce el valor y carácter supremo de la Constitución indicando que, ¨todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a esta como norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado¨.

Por tanto, el conocimiento de la Constitución es obligatorio para todos los ciudadanos, sumándole la trascendencia del numeral 3 del artículo 74 en cuanto principios de reglamentación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales, que alcanza los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, reconociéndole jerarquía constitucional, lo que precisa el discernimiento pleno y el respeto de las leyes extranjeras cuando constituyen parte de nuestro ordenamiento legal por aplicación de la norma suprema.

Sin embargo, este accionar tiene que ser replicado en las escuelas públicas de educación primaria y secundaria, para llenar en algún modo el vacío que, por decidía, descuido o irresponsabilidad de todos, nos ha perdido una generación que parece no tener patria a no ser símbolos virtuales de un mundo que no tiene historias, ni patriotas, ni soberanía y mucho menos, compromiso con el pasado que nos legaran con su sacrificio héroes y heroínas que escribieron y fundaron con su sacrificio la democracia que hoy respiramos.

Es que esta disposición no debe circunscribirse a las universidades, tal como manifestara el año pasado el Magistrado Milton Ray Guevara cuando se disponía a dar vida a este proyecto, enarbolando el contenido del artículo 63-13 de la constitución antes transcrito, animando con ese precepto al Ministerio de Educación para que también formalice lo propio para todo el universo de niños y jóvenes que acuden a centros educativos privados y públicos.

Y es que el conocimiento de la constitución debe serpentear todos los estadios de la educación y la vida cívica, como garantía al derecho de igualdad que tanto postulamos.

Ante la consumación de su proyecto, el Magistrado Milton Ray Guevara presente en el Consejo Nacional de Educación Superior (Conescyt), al momento en que se aprobó a unanimidad de votos la enseñanza obligatoria de la Constitución en las Instituciones de Educación Superior (IES), indicó tal como señala la prensa, y por su importancia resaltamos, ¨que en el país la enseñanza de la Constitución se encuentra como precedente legislativo, en la ley núm. 76 de 1846, sobre la instrucción pública, que en artículo 8 dispone: “En todas las escuelas primarias se enseñará a leer, escribir, las cuatro simples reglas fundamentales de aritmética, el catecismo de la doctrina cristiana, y la Constitución de la República”.

Y yo agrego ante ese marco que nos descuidamos en la aplicación de la ley. Y continúo transcribiéndolo por su especial trascendencia: “Sin embargo, no existe revolución educativa sin una formación ciudadana en materia de derechos y deberes”, sostuvo también, señalando la urgencia de la formación ciudadana en la región latinoamericana ante las históricas dificultades para consolidar la democracia¨.

Reitero, esta sabia decisión debemos impulsarla, no solo desde las universidades y escuelas, sino también desde nuestros hogares, clubes, juntas de vecinos, iglesias, y dentro de todo conglomerado social de derechos que pueda replicar esos conocimientos como mecanismo urgente para la preservación de la democracia.

Aunque se dice que lo merecido no se agradece, deseo en lo personal agradecer públicamente al Magistrado Milton Ray Guevara, por obtener la consolidación del sueño que muchos dominicanos entendemos de vital importancia para el desarrollo de nuestra nación, único espacio que nos identifica como ciudadanos con derechos y deberes constitucionales dentro de la inmensa geografía mundial.

El conocimiento de la Constitución nos educa para garantizar la identidad y la democracia.

¡Enhorabuena para la República Dominicana!

POR VANAHI BELLO DOTEL

