Una relación desde siempre

Desde niños todos hemos oído hablar de él, pero te has preguntado, ¿quién es Jesús? conocido como el Rabino Jefe espiritual de la comunidad judía. Cristo significa el Mesías, que quieres decir el salvador enviado por Dios, algunos solo lo han denominado como un lunático alborotador de un pueblo, juzgado según las leyes propia de ese tiempo, como uno más y con esto mueren sus divinidades, y sus milagros convirtiéndolo en un mito.

¿Se puede demostrar la existencia de Jesús?, la repuesta es sí. Nacido en el primer milenio, en tiempos de dos emperadores romanos Octavio Augusto y Tiberio Julio César Augusto, los escritos de historiadores de esa época, la arqueología y sin dejar de mencionar sobre todo el libro más controversial de la historia, la Biblia en el nuevo testamento menciona los datos canónicos de la vida de Jesús llevando las buenas nuevas por Jerusalén, justamente la figura central del cristianismo y una de las más influyentes de la historia.

Más hoy quiero hacer un paréntesis a todas las informaciones y debates que tiene este insuperable personaje, el cual quiero resaltar hoy.

De cómo cambio mi vida, en estos tiempo donde todos éramos llamados a la reflexión, al cambio, a mejorar como persona, me enfoqué pero, callé esa parte que estaba llena de dudas dentro de mi sobre su divinidad, baje el dedo señalador a las religiones, las predicas, inclusive la polémica de la Biblia, y decidí solo ver a Jesús.

Le di la oportunidad, abrí mi corazón y simplemente quedé enamorada… quizás pensarán que estoy destornillada como se creía de él, pero no importa como lo mires, en cualquier versión, no se puede negar que Jesús solo quería hacer el bien, sin violencia, sin poder, desde un nivel único de igualdad; se dice que era un excelente orador, y sin duda alguna, con un poder de convencimiento extraordinario, las personas literalmente lo dejaban todo y lo seguían.

Y dije ¡wao! esta vida me inspira… y todos tenemos o hemos tenido un ídolo que nos convierte en sus discípulos, todos consiente o inocentemente recopilamos datos y nos vamos formando. Y yo decidí hacer de Jesús mi libro de aprendizaje y lo convertí en CEO (mi administrador), y me detuve para empezar desde un ambiente sano.

Entendí que él Nazareno inspira a vivir en transparencia, con propósitos, ahora me importan tanto los medios de como consigo mis objetivos como el resultado.

Al final fue llenando una parte de mi ser, que me provocaba ansiedad, muchos lo llaman vacío existencial. Vivir con Jesús me cambió el formato y pude ver cuáles son las cosas que verdaderamente tienen sentido en la vida.

Estoy en una altura de crecimiento espiritual tan sublime, me saben tan certeros, convencida que después de aquí hay algo más. No nacemos, recorremos una vida de felicidad limitada y de luchas constantes superando retos para que nuestro final termine siendo comidos por gusanos o polvo de cenizas. En Jesús encontré esa buena noticia, y si después de tanto, como dice un viejo amigo, nada de esto valió la pena, pues me sentiré orgullosa de mi misma por haber vivido de la manera que Jesús inspira. Gracias por leer Dios los bendigas.

Por Yancari Fleming

