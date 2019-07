Una persona muerta y varios heridos tras tiroteo en Brooklyn

EL NUEVO DIARIO, EEUU.- Al menos una persona muerta y once resultaron heridas en un tiroteo registrado anoche en el condado de Brooklyn, Nueva York, según informaron medios locales.

De acuerdo a medios como The New York Post, el tirador, quien aún no ha sido detenido, abrió fuego en la fiesta anual del ‘Old Timers Day’ que se realiza en el parque Mendoza de la zona residencial de Brownville, en el citado condado.

La Policía de Nueva York informó que está investigando las circunstancias en las que se produjo el incidente y que hasta el momento seis heridos fueron enviados a hospitales de la zona, y actualmente se desconoce su estado de salud.

El hecho se ha difundido en las redes sociales, a través de un vídeo desde el lugar del tiroteo. El referido audiovisual muestra a una gran multitud y a oficiales tratando de alejar a la gente de la escena de crimen.

De su lado, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, escribió en su cuenta de Twitter que “el terrible tiroteo en Brownsville destrozó un evento pacífico en el vecindario”. “Nuestros corazones están con las víctimas. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener a esta comunidad segura y sacar las armas de nuestras calles”.

Por Deyanira Fernández Carrasco

We had a terrible shooting in Brownsville tonight that shattered a peaceful neighborhood event. Our hearts go out to the victims.

We will do everything in our power to keep this community safe and get guns off our streets.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 28, 2019