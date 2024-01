Una nueva invasión haitiana de acuerdo a Osvaldo Montalvo en su nuevo ensayo

Osvaldo Montalvo Cossío

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-De acuerdo a una entrevista el doctor Osvaldo Montalvo Cossío la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 el presidente Danilo Medina con la ley 169-14 trató de anular dicha sentencia para otorgar nacionalidad a los haitianos sin ningún papel o documento de nacionalidad, y que se ha convertido en una forma de trasvase de dominicanos hacía Estados Unidos en una entrevista que ofreció a Onorio Montás para la “Revista Dominical Dejando Huellas”, que se transmite por QuisqueyaFM, el notable economista y escritor en su reciente ensayo “Economía Política de la Invasión haitiana a la República Dominicana” que ahonda en la oleada migratoria de haitianos a la República Dominicana que se ha convertido de un problema migratorio en una verdadera invasión planificada.

Haití: ¿Problema migratorio o invasión?

“Como son grupos diversos los que están detrás del plan de fusión: los organismos internacionales, las grandes potencias occidentales -Estados Unidos, Canadá, Francia-, yo los agrupo todo bajo el concepto de los fusionistas. Nos falta, por ejemplo, dentro del país, contar algunas ONGs pro-haitianas que, aunque tengan diferentes narrativas, todas apuntan a lo mismo. Lo cierto es que no estamos hablando de un problema migratorio, estamos hablando de una invasión”, sentenció.

Sobre este punto, el entrevistado se refirió a la gravedad del tema de la ilegalidad de nacionales haitianos en nuestro país, con énfasis en la cantidad, y rememoró algunos hechos que han marcado pauta en este asunto como el “Plan Nacional de Regularización”. Asimismo, resaltó que los fusionistas han demostrado en su labor, que son grupos con fuerza económica, todo lo contrario, a los nacionalistas, que carecen de fondos para financiar, por ejemplo, medios de comunicación.

Asimismo, el economista y escritor señaló que usualmente se dan a conocer cifras de haitianos residiendo en el país que no se corresponden con otros indicadores como las remesas hacia Haití, los estudiantes haitianos en las escuelas dominicanas, o simplemente con la realidad que uno percibe en la calle. La estimación que está en el libro -dijo- es de 2.8 a 3 millones de haitianos residiendo en el país, lo que representa el 25 por ciento de la población total “Desde el momento en que se forme una minoría nacional o étnica en la República Dominicana, van a haber dos países dentro de uno, y esa minoría va a exigir por diferentes vías: movilización política, por conexiones que tiene con el partido Demócrata norteamericano, por ejemplo. Cuando se logren reconocer como minoría, podrán imponer acciones afirmativas, dígase que el 30 por ciento de los puestos en la administración pública deben ser ocupados por haitianos”, explicó.

El entrevistado se refirió someramente también a varias narrativas desarrolladas por los grupos de poder que interpelan el conflicto con Haití, en especial la referente a violación de los derechos humanos en el caso de la extradición de ilegales de ese país, por ejemplo, y añadió que estos derechos humanos, no son más que un expediente usado a antojo de los que tienen el control.

En este sentido, estableció un símil con la llamada Guerra contra las drogas, significando que no existe tal guerra, sino que se plantea de forma política, pero el verdadero punto de mira está en que exista el conflicto para sacar provecho de este.

Asimismo, Montalvo Cossío resaltó que Haití constituye el país con más ONGs instaladas en función del bienestar y la ayuda a sus nacionales, pero que como consecuencia de este gran flujo de donaciones existen grupos de negociantes que se benefician, entre ellos, comerciantes dominicanos. En tal sentido, afirmó que esta tentativa de formar minorías étnicas en nuestro territorio se establece con el único propósito de “colgarse del presupuesto dominicano”.

En suma, el entrevistado afirmó que es beneficioso para ciertas élites que toda la isla de La Española mal funcione en diferentes aspectos, de modo que prolifere la economía delincuencial. “Para esa economía es esencial tener un Estado fallido, porque un Estado fallido es un aeropuerto sin regulaciones. Haití es un Estado fallido; la República Dominica es un Estado fallando. Por lo tanto, sería fenomenal tener ese aeropuerto en La Española sin ningún tipo de restricciones. A los de arriba-como digo en el libro- no les interesa la nacionalidad, porque su nacionalidad es donde mejor está su dinero”, concluyó.

Casi en las postrimerías de la entrevista, Montalvo Cossío se refirió a la identidad dominicana y sus flaquezas en la actualidad, fenómeno del que destacó el desmontaje, por parte de los fusionistas, de parte de nuestro acervo histórico cultural, de manera que la dominicanidad se ha tornado endeble, poco sólida.

Osvaldo Montalvo Cossío ofreció sus criterios sobre la producción y comercialización de libros, y disertó sobre el contenido de una de su obra, “Economía Política de la Invasión haitiana ala República Dominicana” que ahonda en la oleada migratoria de haitianos en la República Dominicana”.

Montalvo Cossío inició diciendo que en muchos países de Latinoamérica sigue vivo el espíritu del libro, precisamente porque permanece viva una intensa vida cultural, que da paso a que la práctica de la lectura se fomente. De igual forma, se refirió a las diferencias en cuanto a mercado de libros y número de lectores que existe en países como Colombia y México con respecto a República Dominicana, donde una tirada de 1000 ejemplares de un título es considerada como “relativamente grande”.

Montalvo Cossío analizó también que, en las estructuras tradicionales de venta de libros, suele pasar que de una tirada de 1000 ejemplares se vendan unas 100 copias, lo cual deja muchos ejemplares sin mercado. Así, el entrevistado destacó las ventajas que supone Amazon en este apartado, ya que les facilita a los usuarios de la plataforma que coloquen sus productos y propongan precios a los mismos, lo cual ensancha el mercado y establece al autor/vendedor como jefe de las operaciones, pero sin lidiar tan de a lleno con la comercialización.

No obstante, el autor señaló que a él no le interesa vender muchos libros, sino que se conozca el contenido de estos, por lo que, dijo que estaba en disposición de enviar en formato PDF, su obra “Economía Política de la Invasión haitiana a la República Dominicana” a quien lo quisiera. Sobre el volumen, Montalvo Cossío refirió que toca varios temas referentes a la situación dominico-haitiana, y aclaró que el título enfatiza en la realidad no nombrada del conflicto entre los dos países que comparten la isla.

