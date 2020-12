Una mujer acusada de siete asesinatos va a juicio tras 20 años prófuga

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CHINA.- Una mujer acusada de asesinar a siete personas, incluyendo una niña de 3 años, fue juzgada este lunes en la ciudad de Nanchang (China), tras permanecer 20 años prófuga. La homicida también enfrenta cargos por cometer robos y secuestros en la década de los 90, informan medios locales.

Sin embargo, Lao Rongzhi, de 46 años, ha negado que su participación en los crímenes fuera “intencional”, asegurando que vivía en una relación abusiva con su pareja Fa Ziying, quien fue ejecutado en 1999 y la obligaba a cometer los delitos.

“Fa Ziying a menudo me golpeaba, me estrangulaba y me torturaba. Amenazaba a mi familia si terminábamos [la relación]… No quería matar a nadie. Solo quería vivir”, declaró Lao en la corte, según People’s Daily.

La mujer pidió disculpas a los familiares de las víctimas y expresó su disposición parapagar una indemnización, pero comentó que solo tenía 30.000 yuanes en su cuenta bancaria (aproximadamente 4.600 dólares).

Además, Lao se disculpó con su actual pareja de la ciudad de Xiamen, donde vivía cuando fue atrapada en 2019 pues este desconocía su pasado. Mientras huía de las autoridades, la acusada utilizó una identidad falsa y, según la emisora ​​estatal CCTV, también se sometió a una cirugía para alterar su apariencia.

Prófuga durante 20 años

En 1993, Lao tenía 19 años y trabajaba como maestra en una escuela primaria en la ciudad Jiujiang. En esa época conoció a Fa Ziying, quien para entonces había cumplido ocho años de prisión por robo. Se convirtieron en amantes y durante varios años robaron, mataron y secuestraron a personas.

Después de dos asesinatos en 1999, la Policía china pudo localizarlos. Fa fue capturado en la ciudad de Hefei, donde la pareja tenía alquilada una casa. El hombre fue juzgado, sentenciado a la pena capital y posteriormente fue ejecutado.

Sin embargo, Lao logró escapar de la persecución. Finalmente, fue arrestada en la ciudad de Xiamen en noviembre de 2019, después evadir durante dos décadas a la justicia. Lao fue capturada en un centro comercial donde vendía relojes después de que una base de datos policial ayudara a descubrir su verdadera identidad. Había estado viviendo con un nombre falso y haciendo trabajos ocasionales en clubes nocturnos durante los últimos 20 años.