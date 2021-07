Una mirada a Juan Bosch

Entre las figuras más señeras de la cultura dominicana está Juan Bosch. Él fue muchas cosas a la vez: pedagogo popular, maestro de conciencia, sembrador de libertad, escritor y humanista político. Su alta temperatura literaria lo llevó a volar alto; en el cuento echó alas y brilló en las letras hispanoamericanas. Detrás de sus obras, ricas en dimensiones sociales y culturales, hay enseñanzas y un gran proyecto político. La democracia tuvo en él a un gran constructor e ideólogo.

En efecto, Bosch estudió y describió con maestría singular el pasado dominicano, abordó la traumática historia de América Latina, y concibió un proyecto de redención social. Su pensamiento político encarnaba ideales altos y sublimes, y excedía las condiciones materiales de la estrecha sociedad dominicana. Debo reconocerlo como redentor espiritual del pueblo dominicano.

Sin embargo, sus anhelos de redención se estrellaron contra procelosas circunstancias y momentos turbulentos. Bosch, el venerado maestro y profesor sublime, terminó encallado y derrotado por una fuerte tempestad histórica. Claro, su legado fue recogido como fruto precioso por sus discípulos más ardientes, pero lo despedazaron y terminó quemado en la hoguera de la corrupción.

Para mí Bosch fue el Duarte del siglo XX. Hay más de una razón para decirlo. Él recorrió la centuria con el incansable afán de transformar la desdichada República Dominicana. El proyecto liberal había sido triturado por los dictadores que habían machacado a la sociedad desde la fundación misma de la República en 1844. De Duarte a Espaillat a Bonó y Américo Lugo, las conciencias más lúcidas y sublimes habían sido arrodilladas o enterradas por tiranos crueles. Ese panteón de liberales fueron devorados. Duarte acabó saboreando el amargo y triste destierro. A Espaillat lo derribaron cinco meses después de tomar el poder. Bonó repudió el solio presidencial. Lugo, asfixiado por el trujillato atroz, se envalentonó ante el megalómano Trujillo con un epitafio inmortal: “Mi pluma no se vende”. Él no sería parte de esa fauna de intelectuales que era el trujillismo. Ese papel le tocaría a otros. Los corifeos serían otros. Después de un estupendo arranque liberal, Peña Batlle entró a las fauces de la satrapía. Bosch absorbió la mejor tradición liberal e imaginó un proyecto de liberación nacional. Así, el proyecto boschista hundía sus raíces en una profunda corriente histórica y saldaría una enorme deuda republicana.

Para idear su proyecto liberador descubrió y asimiló el pensamiento de Hostos, el gran maestro antillano. Hostos fundó la Escuela Normal laica y modernizó el sistema educativo nacional. La escuela hostosiana era el motor de la redención necesaria: de allí saldría la conciencia más pura y diáfana, y los redentores de la patria. Así, Bosch rescató esa bella pero frustrada tradición cultural, y le inyectó nuevos colores. El maestro vegano creía en la educación para la liberación. Por ello enseñó el lenguaje de la democracia y alfabetizó a la gente en los valores de la libertad. Escribió para el gran público y calentó la conciencia revolucionaria de toda una generación.

Su canon político-literario era una vibrante arma contra la corrupción, pues esa plaga debía ser aniquilada. Para ello formó un ejército de monjes políticos puestos al servicio de la patria. Lo más puro del alma nacional acometería y cristalizaría el viejo sueño duartiano. Los arraigados males del país -impunidad y otros- quedarían sepultados, y la nación despegaría hacia el desarrollo.

En política deslizó errores y se entrampó en su propia intransigencia. Bosch solo pudo gobernar siete meses: se reveló incapaz de retener el punzante solio presidencial. Los resabios del profesor eran antológicos, como lo muestra el embajador John Bartlow Martin en “El destino americano”, un testimonio monumental del postrujillismo y el régimen boschista. Al borde del abismo, Bosch aceptó tímidamente la intervención de Estados Unidos. Pero ya era tarde: el barco se había hundido. La tenebrosa noche del zarpazo, el gobernante se despachó con rabietas en una acalorada discusión con los jerarcas militares. La controversia recaía en el coronel Elías Wessin y Wessin, un gorila fortificado en San Isidro donde llevaba a cuestas su proverbial anticomunismo. La cancelación de ese oficial avivó la polémica. La lógica del acorralado Bosch cayó en un dilema: si él no podía despedir a Wessin y Wessin, no tendría autoridad y no podría gobernar. Entre gobernar o renunciar, la decisión más digna era la renuncia.

A renunciar se disponía cuando reparó en los trámites constitucionales: reunir la Asamblea Nacional, presentar la dimisión y canalizar el traspaso de mando. Pero ese formalismo se fue a pique: sobrevino el zarpazo fatal y los primates uniformados sepultaron el régimen boschista, echaron al presidente y lo enclaustraron en el propio Palacio Nacional. El golpe evitó la renuncia y glorificó al depuesto mandatario. Bosch, un ídolo caído y traumatizado por el golpe, sufrió agonía y quedó abatido. Pidió sustancia tóxica para acabar con su vida. Finalmente lo desterraron en una embarcación que recaló en Puerto Rico, donde sobrellevó un penoso exilio. Claro, evitó una catástrofe y un baño de sangre: encerrado en el Palacio, el coronel Fernández Domínguez y otros oficiales de rango medio se pusieron a su disposición, esperando la orden para ejecutar un contragolpe a cualquier precio. Pero él no dio la orden y la República se libró de la guerra que vendría después.

En 1939 participó activamente en la fundación del Partido Revolucionario Dominicano, el PRD antitrujillista e inspirado en el Partido Revolucionario Cubano. El partido blanco se fracturó tragado por sus rebatiñas internas y luchas encarnizadas. Juan Bosch y Juan Isidro Jimenes Grullón protagonizaron esa procelosa división, enfrentados por aspiraciones presidenciales vagas y prematuras. En medio de la segunda guerra mundial, el PRD cambió de nombre y se desgarró en el revanchismo personal y político. Jimenes Grullón alentó y echó manos del golpe contra Bosch; los golpistas se repartieron el poder.

Bosch, ya echado del Gobierno, dio un giro ideológico y cayó en manos de la izquierda celosa y nacionalista. El trauma del poder lo aturdió y lo volvió adicto a una droga ideológica. Así, se enamoró del marxismo y usó ese enfoque como instrumento ideológico de análisis social. Sus obras supremas son de esta época: “Composición social dominicana” y “De Cristóbal Colón a Fidel Castro: el Caribe, frontera imperial”. De 1970 las dos, fueron producidas en el inquieto exilio del Benidorm español. El profesor ya no cabía en el caótico PRD, carcomido por conflictos feroces y luchas fraticidas: un volcán de facciones y ambiciones. Otro partido era necesario: el PLD, fundado por él en 1973. El PLD sería una versión mejorada y corregida del PRD, y su disciplina morada sepultaría el pandemónium perredeísta. Los discípulos siguieron al maestro. Un puñado de cuadros profesionales y intelectuales abandonaron al PRD y acompañaron a Bosch en su nueva aventura política.

El PLD inauguró un nuevo boschismo. La flamante carta política del profesor, as de un pensamiento celoso y acendrado, apostó a la regeneración nacional y a la culminación del ideario duartista. Esa apuesta transformadora no era virginal pero sí primigenia: se había acometido más de una vez, por conciencias críticas y liberales, y asimiló el pensamiento más diáfano y avanzado. Pero el resultado había sido el mismo: un terrible naufragio del proyecto progresista y del pensamiento liberal. El peledeísmo boschista no sería la excepción.

En efecto, la logia morada acabó en pedazos: los discípulos claudicaron y se marchitó la idea original. Los peledeístas del maestro dieron muestras de astucia política y de un pragmatismo escandaloso y sorprendente. Se aliaron a Balaguer e hicieron maniobras en el osado arte de gobernar. En el fondo, morados y coloraos estaban animados por el mismo odio: el antiperredeísmo. Así pues, el frenético PRD era un enemigo común. Esos amoríos políticos no eran tan espurios como podría pensarse. Bosch y Balaguer creyeron que el trujillato debía completar su ciclo histórico para modernizar al Estado-nación, y celebraron después una alianza virtual para bautizar la democracia y destrujillizar a la sociedad. Lo que se dio fue un trastorno de fuerzas sociales y políticas. Bosch y Balaguer heredaron esas fuerzas y se volvieron líderes caudillistas. Reencarnaron y explotaron la plaga caudillista, hondamente arraigada en el férreo pasado dominicano. El postrujillato era una llama viva cuyos coletazos de resistencia atoraban la reclamada transformación social. Bosch captó a los trujillistas y ellos lo encumbraron. Pero ellos mismos también lo defenestraron. Balaguer, el representante natural del postrujillato, dejó acéfalas a esas masas irredentas, después de exiliarse. Ambos se aliaron, calentaron el enrarecido ambiente y desembocaron en el fogonazo de 1965. Después de la guerra hubo un reacomodo de fuerzas: se fueron a uno y otro lado, buscando el refugio de sus intereses particulares. Así, Balaguer atrajo a los más conservadores y Bosch a los rebeldes constitucionalistas. Se enfrentaron en la contienda electoral de 1966. Ganó el conservadurismo balaguerista insuflado por los gringos invasores. Los actores se alinearon al nuevo poder; Balaguer recibió la triple bendición de la Iglesia -agua bendita-, los militares -las armas- y USA -el gran padrino extranjero. Una nueva República había nacido.

Balaguer estranguló a la juventud más espléndida y Bosch se exilió, derrotado en las urnas. Así, el ciclo de los grandes caudillos del XIX -Santana y Báez, Luperón y Lilís- se repitió en el XX con pasmosa frescura. El PRD, estremecido por el terror oficial, sufrió embates y cambió su liderazgo: Peña Gómez le arrebató el mando al caudillo máximo. Esto hirió al desterrado Bosch que, de regreso en el país, desgarrapatizó al buey perredeísta y alumbró al inmaculado PLD.

En las elecciones de 1978 el partido morado captó sus primeros votos, y emprendió una larga carrera de éxitos electorales. En 1990 lograron un boom: muchos legisladores y autoridades municipales. Don Juan estuvo cerca de volver al poder, pero le faltó el respaldo constitucionalista. Claro, Bosch aún espantaba a ciertos sectores y evocaba ese pasado tenebroso y sombrío que lo derribó en una noche. Sin embargo, ahora estaba flexibilizado y hasta hablaba de privatizaciones. La Guerra Fría daba sus últimos pataleos y vivía su agonía final, con la estrepitosa caída de la poderosa Unión Soviética. Las ideologías y los proyectos liberales -o semisocialistas- se iban por la borda y abrían un mundo nuevo marcado por el pragmatismo y el tecnologismo.

El proyecto boschista terminó derrotado y dibujó una cruel desilusión. Pero los discípulos, convertidos en hábiles y pragmáticos instrumentos de poder, volvieron a aliarse con el balaguerismo y alcanzaron el solio. El Frente Patriótico fue una mezcla abigarrada de liberalismo y conservadurismo, construida contra un adversario “peligroso”: Peña Gómez. En 1996, Bosch era ya una mente borrosa, quiero decir, una inteligencia en penumbras. Sus luces más resplandecientes quedaron desparramadas en libros, charlas, periódicos, revistas y partidos.

Para los más reaccionarios y recalcitrantes, Peña Gómez era el Gran Satán. El odio de clase devoraba a ese negro delirante y a ese tribuno flamígero, capaz de estremecer al mismo cielo con su verbo encendido. No le perdonaron su negritud bien vivida. El Frente Patriótico despedazó a Peña Gómez y culminó una honda tradición seudonacionalista. Fue el último hachazo de la ‘Operación Corte’. En 1937, el trujillato perpetró un genocidio cruel y horrible. Aún se me erizan los pelos. El niñito Peña Gómez, hijo de una haitiana, se libró de esa matanza por la generosidad de la familia Bogaert. El líder perredeísta constituía el último sobreviviente de esa matanza maldita. Lo ‘cortaron’ y lo llevaron a la tumba.

Bosch sobrevivió unos años más, hasta morir el 1 de noviembre de 2001. Desde el lejano 30 de junio de 1909 hasta el día de su muerte, Bosch corrió con el siglo, dibujó un hermoso proyecto de redención social, derramó sus ideas en múltiples publicaciones, fundó partidos, creó conciencia, arrojó un bellísimo legado de libertad y dejó una vida resplandeciente.-

