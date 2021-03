Una libra de asesores

Durante muchos años luchamos para generar un cambio en nuestra amada República Dominicana, con grandes expectativas, en medio de una pandemia, con el riesgo de enfermarnos salimos a votar y de manera decidida generamos un cambio de gobierno.

Sin embargo, el cambio que deseábamos no era solo de gobierno, deseábamos y aún deseamos un cambio de mentalidad funcionarial, un cambio donde los nuevos funcionarios del gobierno, al menos fueran coherentes y no hicieran lo que estando en la oposición criticaban.

“Nóminas súper numerarias, nepotismos, funcionarios con sueldos súper lujosos, empleados botellas” eran de las expresiones que los dirigentes del PRM en la oposición enarbolaban en cada programa de radio y televisión a los cuales asistían.

Hoy con gran sorpresa y decepción vemos como hay instituciones que en sus nóminas tienen hasta 16 asesores, 14 de ellos solo para el despacho del Director; instituciones que duplican las nóminas que encontraron (las cuales criticaban en la oposición) y la respuesta de los incumbentes es que tenían que nombrar a su gente, a los que hicieron campañas por ellos.

Me educaron sabiendo que una libra tiene 16 onzas, lo que no me dijeron es que por la institución llamarse casi igual que está medida de peso, el director de la OMSA requeriría tener una libra (16 onzas) de asesores para poder desarrollar su labor.

Nos han dejado con la boca abierta al ver que para detener procesos de compras ha tenido que intervenir desde el presidente Luis Abinader, la Dirección de compras y contrataciones y hasta la Dirección de ética pública, haciendo renunciar, cancelando o destituyendo a los funcionarios involucrados y en los casos extremos, como en la compra de los insumos (jeringas) del Ministerio de Salud Pública prefirieron pasarla a Promese/Cal para evitar el conflicto político que enfrentaba a dos sectores empresariales del gobierno y que concluyó con la destitución o “renuncia “ del Ministro de la principal institución de salud del gobierno, la cual duró casi 5 días acéfala hasta que el Presidente nombró a otro Médico del mismo grupo político y de la misma región.

Ser coherente en un mundo digital es muy difícil pues todo lo que usted dice queda grabado, y luego años después cuando usted hace lo mismo que criticaba no solo se ve incoherente también se ve como un farsante.

Mariano Abreu

Consultor de Imagen Pública