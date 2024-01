Una historia inspiradora Gloria Stefany Mella ,entre los mejores 50 profesores del mundo

El pasado 18 de octubre los rotativos, noticiarios y las redes se hacían eco de una noticia fuera de serie, una profesora dominicana fue seleccionada entre miles de candidatos entre los «mejores 50 profesores del mundo», optando por un premio en metálico de un millón de dólares por la prestigiosa organización Global Teacher Prize.

Toda la nación ardía de emoción y entusiasmo por este inesperado galardón, después de recibir varias noticias muy desalentadoras sobre el rendimiento escolar y de los docentes.

La joven profesora Gloria Stefany Mella asistió escoltada por el ministro de Educación a la sede de la Unesco en París para recibir su placa de reconocimiento.

Cuanta emoción, ella que nunca había salido del país.

También me sorprendí de nuevo con la reseña sobre la hazaña de esta joven educadora, quien planteó «cambiarles la vida a sus estudiantes, involucrando la tecnología en su mitología de enseñanza», ya que no pertenecía a ninguno de los supercolegios de Santo Domingo; sino, a una escuela pública del Sur «muy lejano», en un pobladito, de aproximadamente 10,000 habitantes, Villa Jaragua, lo cual me sensibilizó mucho más.

Recuerdo que con mucha algarabía destaqué la asombrosa hazaña de esta educadora del Sur bien profundo ese día en nuestro chat.

La imagen de la profesora de Villa Jaragua se quedó grabada en mi memoria, no sé si por mi experiencia como maestro rural en mi temprana juventud o por mi devoción y admiración a una de las personas a quien más he querido y admirado en mi existencia, mi Tía Mamá, una verdadera educadora de La Vega Real, quien alfabetizó cientos y cientos de estudiantes.

Casi finalizando el mes de diciembre pasado, tuve que ejecutar una delicada misión en esa zona del Bahoruco e incluso pasé por ese pobladito, pero me resultó imposible efectuar las indagaciones pertinentes para contactar a la galardonada profesora, pero logré obtener su contacto.

Nuestra conversación telefónica se desarrolló con la naturalidad de viejos conocidos, con la humildad y sencillez característicos de la gente de esa zona.

Me dijo que procedía de un hogar muy, pero muy humilde. Su padre era agricultor y ebanista ocasional «desempleado» y su madre, aún con una certificación de enfermería estaba en el mismo estatus.

Desde temprana edad se desarrolló en ella una necesidad de enseñar y orientar a los demás, ayudando en sus tareas a sus primitos, vecinos y compañeros de la escuela.

No era profesora por un asunto coyuntural, para nada, era lo que quería ser siempre y se sentía como un pececito en su agua.

Me contaba con mucho orgullo que pasó todas sus pruebas con altas calificaciones para ingresar, sin el más mínimo obstáculo al Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, recinto Profesora Urania Montás de San Juan de la Maguana, un centro de alta enseñanza que cada año entrega docentes muy calificados, que han contribuido decididamente a mantener la calidad de la enseñanza en esa apartada región del país.

Ella se graduó en el año de 2017.

Gloria habla con un sentimiento de agradecimiento y admiración hacia todos los docentes que conforman ese sobresaliente centro de estudios superior.

Ella califica que las iniciativas y logros obtenidos son hechuras del Urania Montás.

La sencilla profesora de la tierra de Enriquillo siente «pasión por enseñar» y su logro fundamental con sus alumnos es haberlo acercado a «las matemáticas» de una manera amigable y práctica a través de aplicaciones que convierten los números en símbolos de diversión para los niños.

La profesora Mella demoró dos años para enrolarse en el tren magisterial después de graduada (2019), período que aprovechó para perfeccionar sus conocimientos, tomando innumerables cursos y seminarios que aumentaron su competencia.

La Escuela Anacaona insertada en el centro mismo de la Villa, reúne niños pertenecientes a diferentes clases socio -económicas de la comunidad, sin que ello represente un obstáculo para la convivencia del plantel.

Por cierto, los profesores jóvenes de reciente formación representan una mayoría significativa, pero con respeto y alto sentido de valoración de la experiencia están hermandos con los de generaciones anteriores.

Un sentido de unidad, de cooperación y de buenas vibras se respira en la Escuela Anacaona, manifestó en esas muestras sinceras de alegría y solidaridad en el acto en reconocimiento al logro de Gloria.

Esa joven profesora de tez india no se deslumbró por los potentes faroles de ese magno salón de la Unesco, acompañada por el Ministro y otros altos funcionarios de la cartera educativa, su mente recorría con orgullo las calles de su pueblo, las sonrisas de sus alumnos y los gestos de amistad de sus compañeros en ese momento estelar.

Si me tocara volver a nacer, no lo pensaría dos veces para decir que preferiría mi terruño querido y con orgullo sería profesora!!!

Por Fernando Despradel