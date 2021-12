Una hazaña por cada candidato al Salón de la Fama de Cooperstown

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Hay 30 candidatos en la boleta para el Salón de la Fama de Grandes Ligas en su edición del 2022. No todos los 30 tienen una oportunidad legítima de ser exaltados, por supuesto, pero cada uno de ellos tuvo una carrera extraordinaria. No habrían estado en la papeleta de no haberlo hecho.

Con eso en mente, y a casi un mes de que la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica (BBWAA, por sus siglas en inglés) anuncie los resultados de la votación el 25 de enero, repasemos una estadística a resaltar por cada uno de estos 30 candidatos.

Los jugadores aparecen por orden alfabético.

Bobby Abreu: El venezolano es uno de apenas seis jugadores en la historia con por lo menos 250 jonrones y 400 bases robadas, uniéndose a Craig Biggio, Barry y Bobby Bonds, Rickey Henderson y Joe Morgan.

Barry Bonds: Si dividimos su carrera en dos mitades, la primera (1986-96) ocuparía la 37ma posición de todos los tiempos entre jugadores de posición en WAR según Baseball-Reference (83.6), sólo detrás de Ken Griffey Jr. La segunda (1997-2007) quedaría en el 42do puesto en ese grupo (79.1), sólo detrás de Joe DiMaggio.

Mark Buehrle: El zurdo lanzó durante 15 temporadas completas (2001-15) tras debutar en julio de 2000. En cada una, hizo por lo menos 30 aperturas, lanzó al menos 198.2 entradas y ganó por lo menos 10 juegos, sin visitar una sola vez la lista de lesionados.

Roger Clemens: Uno de apenas tres lanzadores en adjudicarse siete Premios Cy Young desde que este reconocimiento fue otorgado por primera vez desde 1956.

Carl Crawford: Desde 2000, ocupa el segundo puesto en MLB en triples (123) y cuarto en bases robadas (480), con sus siete campañas con por lo menos 45 estafas ocupando el segundo lugar sólo detrás de Juan Pierre en ese trecho.

Prince Fielder: Durante un período de ocho temporadas (2006-13), ocupó el primer lugar en las Mayores en juegos disputados (1,283), segundo en bases por bolas (724), y cuarto en cuadrangulares (283) y carreras empujadas (860).

Todd Helton: Helton es uno de cinco toleteros desde 2000 en producir cuatro temporadas (2000-04) en un trecho de cinco campañas con por lo menos 160 de OPS+ — una estadística que se ajusta al parque. Los otros son Bonds, el venezolano Miguel Cabrera, el dominicano Albert Pujols y Mike Trout.

Ryan Howard: En la temporada del 2006 cuando fue nombrado JMV de la Liga Nacional, Howard disparó 58 jonrones y produjo 149 carreras. ¿Los otros únicos dos jugadores en alcanzar ambas marcas en la misma temporada? Jimmie Foxx, Babe Ruth y el dominicano Sammy Sosa.

Tim Hudson: Experto en obligar a los bateadores a conectar roletazos en una era cuando los cuadrangulares reinaban, Hudson cedió apenas 0.71 jonrones por cada nueve innings a lo largo de su carrera. Es la tasa más baja de entre 65 pitchers con por lo menos 2,000 entradas lanzadas desde 1995.

Torii Hunter: Sus nueve Guantes de Oro obtenidos como patrullero central, los cuales llegaron de manera consecutiva (2001-09), son la cuarta mayor cantidad de todos los tiempos, sólo detrás de Griffey, Andruw Jones y Willie Mays.

Andruw Jones: En cuanto a la estadística Total Zone Runs se refiere, la cual mide el número de carreras por encima o por debajo del promedio que un jugador mereció a la defensiva, las 253 carreras por encima del promedio de Jones ocupan el segundo puesto sólo detrás de Brooks Robinson entre todos los jugadores.

Jeff Kent: Los 351 cuadrangulares de por vida de Kent son la mayor cantidad de todos los tiempos para un segunda base, tras romper el récord previo que tenía Ryne Sandberg por un margen de 74 bambinazos.

Tim Lincecum: “The Freak” es el único pitcher en ganar el Premio Cy Young dos veces en sus primeras tres temporadas en MLB, logrando la hazaña en 2008-09.

Justin Morneau: Entre los ligamayoristas nacidos en Canadá, Morneau es uno de tres en ganar el Premio JMV (2006), uno de dos en ganar el título de bateo (2014) y el único en ganar un Derby de Jonrones (2008).

Joe Nathan: Sus cinco temporadas con por lo menos 35 juegos salvados y EFE por debajo de 2.00 son la mayor cantidad para cualquier pitcher que no se llame Mariano Rivera.

David Ortiz: El Big Papi supo salir por la puerta grande, tras retirarse después de la campaña de 2016 en la cual lideró las Mayores en slugging (.620) y OPS (1.021) y estableció marcas de más dobles (48), cuadrangulares (38) y carreras empujadas (127) en su última temporada.

Jonathan Papelbon: Es uno de cuatro pitchers en no permitir carreras en cualquiera de sus primeras 17 presentaciones en postemporada, habiendo limitado a sus oponentes a un OPS de .339 en ese trecho de 26 innings.

Jake Peavy: Cuando el derecho ganó el Premio Cy Young por la Liga Nacional en 2007, también se llevó la Triple Corona de Pitcheo tras liderar el Viejo Circuito en triunfos (19), EFE (2.54) y ponches (240). Clayton Kershaw, Randy Johnson, Dwight Gooden, Steve Carlton y Sandy Koufax son los únicos otros pitchers de la Liga Nacional en lograr esa hazaña desde 1940.

Andy Pettitte: Ningún lanzador en la historia tiene más aperturas en postemporada (44), entradas lanzadas (276.2) o victorias (19) que Pettitte, quien vio acción en los playoffs después de cada una de sus primeras nueve campañas en MLB.

A.J. Pierzynski: Sólo seis receptores en la historia se han sentado en cuclillas detrás del plato por más entradas que Pierzynski (16,335.1), quien inició más de 100 juegos en esa posición 14 veces.

Manny Ramírez: Los únicos cañoneros en acumular más visitas al plato que el dominicano Ramírez (9,774) y registrar un OPS más alto (.996) son Bonds, Babe Ruth y Ted Williams.

Alex Rodríguez: A-Rod se encuentra dentro del Top 15 de todos los tiempos con más cuadrangulares conectados en dos posiciones diferentes — shortstop (segundo, 344) y tercera base (287, 14to).

Scott Rolen: Nunca jugó otra posición que no fuese la tercera base en su carrera. Eso incluye el BD. Todos sus 17,479.1 innings en defensa llegaron en la esquina caliente, donde sus 140 Total Zone Runs ocupan la sexta posición.

Jimmy Rollins: En la temporada 2007 en la que Rollins fue nombrado JMV por la Liga Nacional, se convirtió en el único jugador en la historia en tener una temporada con 20 triples, 30 jonrones y 40 bases robadas.

Curt Schilling: El derecho lideró su liga en proporción de ponches por cada base por bolas cinco veces – todas a partir de su temporada con 34 años de edad. Su tasa colectiva de 6.5 K/BB en ese trecho es por mucho el mejor en la historia para un lanzador con por lo menos 700 innings a la edad de 34 años o más.

Gary Sheffield: Volviendo a 1955, sólo Bonds ha tenido una mejor campaña de por lo menos 40 cuadrangulares y una mejor proporción de bases por bolas por cada ponche de la que Sheffield tuvo en 1996 (42 HR, 142 BB, 66 K).

Sammy Sosa: Sus 425 bases totales en 2001 es el séptimo mejor total en una sola campaña en la historia y la mayor cantidad para cualquier jugador desde que Stan Musial acumuló 429 en 1948.

Mark Teixeira: El producto de Georgia Tech ocupa el quinto puesto de todos los tiempos en jonrones (314) y carreras empujadas (1,017) a lo largo de las primeras nueve temporadas para un jugador en MLB.

Omar Vizquel: El único jugador en aparecer como campocorto en la historia moderna de ambas ligas después de su 45to cumpleaños, el venezolano Vizquel acumuló 266 en dicha posición después de sus 40 años de edad. Casi la misma cantidad para cualquier otro jugador de esa edad combinados, desde 1950 (292 juegos).

Billy Wagner: En sus 13 temporadas con por lo menos 30 presentaciones, Wagner nunca registró promedio de efectividad por encima de 2.85. Su EFE de por vida de 2.31 ocupa el segundo lugar sólo detrás del panameño Mariano Rivera entre lanzadores de ambas ligas con por lo menos 750 innings en la Era de la Bola Viva, mientras que su WHIP de 0.998 ocupa el primer lugar en ese grupo.

